Záhadný pád z okna nemocnice: Muž po dopade na chodník skončil na ARO

Na Slovensku pribudol ďalší pacient, ktorý za záhadných okolností vyskočil z okna.

Tentoraz sa to stalo v kežmarskej nemocnici. „Vo štvrtok poobede som bola otca pozrieť. Bol v dobrom fyzickom aj v psychickom stave. Do Kežmarku ho preložili po dvoch týždňoch pobytu na psychiatrii. Keď som sa s ním lúčila, vyčítal mi, že som mu nedoniesla doháň. On takto volal cigarety. V piatok ráno mi volali z nemocnice, že otec vypadol z okna,“ začína rozprávanie o svojom otcovi Anna s tým, že k pádu malo dôjsť po 4.00 hod. „Je to absurdné, kde bol personál? Otec po mozgovej príhode ťažko, šuchtavo chodil, k oknu si musel dotiahnuť stoličku, aby naň vyšiel. To by nedokázal urobiť potichu,“ plače nešťastná žena.

Jej otec František (59), ktorý býva v Liptovskej Tepličke, dnes leží v umelom spánku s pohmliaždeným mozgom a s následkami krvácania do mozgu na popradskom ARO. Má tiež polámanú kľúčnu kosť a deväť rebier. Riaditeľ kežmarskej nemocnice Viktor Halíř mimoriadnu udalosť potvrdil, no proti obvineniu z nedbanlivosti sa ohradil. „Odmietam obvinenie nášho personálu z nedostatočnej starostlivosti a tiež skreslenú interpretáciu prípadu. Stalo sa to o 4.00 hod. v noci, kedy pacient bez cudzieho zavinenia vyskočil z okna, ktoré si sám otvoril. Okná oddelenia boli večer pri kontrole riadne zabezpečené, zatvorené a je vylúčené, že by pacient vypadol nešťastnou náhodou,“ tvrí Halíř s tým, že nie je možné, aby okná v nemocnici, na Oddelení dlhodobo chorých boli zabezpečené proti možnému otváraniu pacientov. „Naši zamestnanci venujú pacientom nepretržitú starostlivosť a kontrolu aj v noci. Nie je však v silách a možnostiach nikoho, aby zabránil smutnej udalosti, ktorá sa v piatok stala. Náš personál sa po zistení udalosti choval maximálne profesionálne, poskytol zranenému prvú pomoc, zavolal záchranárov a políciu,“ dodal riaditeľ kežmarskej nemocnice.

Dcére Anne prekážalo aj to, že na mieste dopadu jej otca sa nikto neunúval odpratať stopy po krvi. Podľa riaditeľa Halířa stopy tejto smutnej udalosti ostranené boli. Anna sa rozhodla, že celú záležitosť nenechá len tak. Podáva trestné oznámenie na nemocnicu aj personál a aj sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zdravotný stav otca je momentálne síce stabilizovaný, ale veľmi vážny.