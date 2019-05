Filip († 16) vyskočil z balkóna, po srdcervúcom čine sa vynárajú otázniky: SMSkoval pred smrťou svojim tyranom?!

Zúfalé správy pred smrťou. Minulý týždeň v utorok vyskočil z 8. poschodia paneláka na zvolenskom sídlisku Podborová tínedžer Filip († 16). S vážnymi zraneniami ho previezli do nemocnice, kde o niekoľko hodín zomrel.

Po smrti prváka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene sa začali šíriť informácie, že to urobil preto, lebo ho šikanovali spolužiaci. Chlapec zanechal rodičom list na rozlúčku a mal poslať SMS správy aj svojim spolužiakom. Starosta chce zvýhodniť miestnych škôlkarov: Petržalčania zacvakajú 30 €, ostatní 300 €!

Tragickej udalosti, pri ktorej vyhasol život Filipa († 16), podľa rodinného známeho mala predchádzať štvanica v škole. „Spolužiaci ho vraj šikanovali. Nútili ho piť alkohol, fajčiť cigarety a podobne. On to odmietal. Trpel a trápil sa,“ povedal rodinný známy. Opísal aj priebeh osudného dňa, kedy si chlapec siahol na život.

„Otec ho v utorok ráno odviezol do mesta, tam ho vyložil, aby išiel do školy. Filip sa však vrátil domov. Po ceste napísal esemesky spolužiakom. Keď prišiel domov, obliekol si pyžamo a vyskočil z balkóna detskej izby,“ pokračuje so smútkom v hlase známy rodiny. Ako ďalej uviedol, Filip nechal svojim rodičom list na rozlúčku. „Spolu s ním aj odblokovaný telefón. V jeho telefóne sa našli SMS, ktoré poslal spolužiakom. Napísal tým, ktorí ho šikanovali, ale aj kamarátom, ktorým ďakoval za pomoc,“ dodal.

Rodičia chlapca, ktorý mal celý život pred sebou, sú z tohto nešťastia doslova zdrvení. „Jeho rodičia sú z toho veľmi zničení, to sa nedá ani opísať. Otec sa ani nezdržiava v byte, kde sa to stalo. Je to obrovská tragédia pre otca a hlavne pre mamu, veď to bol jej jediný syn,“ dodal rodinný známy ledva zdržiavajúc slzy. Filip po páde z ôsmeho poschodia ešte žil a previezli ho do nemocnice. Mal však zlomeniny na viacerých častiach tela i vnútorné krvácanie. Neskôr svojim zraneniam podľahol.

Škola je z toho v šoku

Vedenie školy šikanovanie odmieta. „Neviem povedať, prečo to urobil. Sme z toho zdrvení a je to pre nás veľký šok,“ povedala Romana Trnková, riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej, na ktorej visí čierna zástava. Podobne reagovala aj banskobystrická župa, ktorá je zriaďovateľom školy.

„Riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej hneď o udalosti informovala Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Súčasne požiadala o odbornú pomoc Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene s cieľom poskytnutia intervencie žiakom a pedagógom školy v krízovej situácii. Táto škola je zapojená v rámci prevencie šikanovania do programu Škola bez nenávisti, ako aj ďalších preventívnych programov v spolupráci s odbornými zamestnancami poradenských zariadení,“ uviedla Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou BBSK.