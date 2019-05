Český brankár Bartošák: Nikto nechce cestovať cez celé Slovensko

Českí hokejisti budú v utorok na majstrovstvách sveta bojovať so Švajčiarskom o udržanie druhej pozície v skupine B a zotrvanie v Bratislave na štvrtkové štvrťfinále.

Kto bude obhajcom striebra čeliť v bránke, tréneri dopredu neprezradili, hoci to gólmani už vedia. Do bránkoviska sa pravdepodobne postaví Patrik Bartošák, ktorý minulé dva zápasy kryl chrbát Pavlovi Francúzovi.

"Sme tu traja vyrovnaní gólmani a ktorého tréneri pošlú do akcie, ten bude musieť stáť v bráne a odviesť čo najlepší výkon. Nie je tu jednička, dvojka, trojka. A tréneri sa budú rozhodovať na základe momentálnej formy," povedal Bartošák novinárom.

Šampionát v bránke začal výhrou nad Švédmi (5:2). Následne chytal Šimon Hrubec proti Nórsku (7:2). Bartošák, ktorý po prvom dueli stihol odísť do Ostravy k pôrodu syna Damiana, sa vrátil do bránky na duely s Ruskom (0:3) a Lotyšskom (6:3). Pri výhrach nad Talianskom (8:0) a Rakúskom (8: 0) dostal prednosť Francúz, posila z Colorada.

"Ja by som nečakal, že by som sa mohol dostať do takej pozície a odchytať toľko zápasov. Keby mi niekto pred sezónou vo Vítkoviciach povedal, že toho na majstrovstvách sveta odchytám toľko, koľko som zatiaľ odchytal, tak by som mu asi neveril. Som rád za tú skúsenosť," pochvaľoval si Bartošák, ktorý je nováčikom na majstrovstvách sveta a bol ako trojka vlani na olympijských hrách v Pjongčangu.

Švajčiari po spočiatku suverénnej jazde podľahli Švédsku 3:4 i Rusku 0:3, ale podľa Bartošáka budú ťažkým súperom. "Sú húževnatí, šikovní, už niekoľko rokov patria do svetovej špičky. Bude to ďaleko ťažší zápas ako tie dva predchádzajúce a musíme sa na ne dobre pripraviť," podotkol.

V hre je aj ušetrenie cesty do Košíc. "Nikto nechce cestovať cez celé Slovensko. My to berieme tak, že musíme vyhrať zápas, pretože len to nás zachráni, aby sme zostali tu v Bratislave," povedal novinárom Bartošák.