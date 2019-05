Handzuš o konci Ladislava Nagya: Mohol by hrať ešte ďalšie roky

Hlavným motívom utorkového duelu slovenskej hokejovej reprezentácie proti výberu Dánska na 83. majstrovstvách sveta bude rozlúčka s bohatou hráčskou kariérou útočníka Ladislava Nagya.

Tridsaťdeväťročný krídelník zavesí korčule na klinec v prostredí, ktoré dôverne pozná. V Košiciach s hokejom začínal, počas kariéry sa niekoľkokrát do rodného mesta vrátil a v ňom aj dá bodku za úspešným aktívnym účinkovaním na ľade. Zo súčasnej reprezentácie s Ladislavom Nagyom nestrávil nik viac času ako asistent trénera Michal Handzuš.

"Hrali sme spolu vo Phoenixe, mame veľa spoločných príhod. Boli sme mladí, spolu nás tam vymenili zo St. Louis. Hlavne je to výborný hráč. Silný na puku s výbornou strelou a výborným videním. Rozhodol sa skončiť, ale podľa mňa by mohol hrať ešte ďalšie roky. Odchádza na vrchole," poznamenal niekdajší vynikajúci center.

Na adresu niekdajšieho spoluhráča a v súčasnosti zverenca používal Handzuš väčšinou superlatívy. "Je to výborný hráč, spolu sme toho prežili veľa. Verím, že si to zajtra užije," pokračoval. Čomu podľa neho vďačí Nagy za to, že to ako hráč potiahol takmer do štyridsiatky? "Venoval sa sám sebe a životospráve. Robil všetko pre to, aby mohol hrať čo najdlhšie. A isto ho to aj bavilo," poznamenal Handzuš. "Nemám na neho nejakú konkrétnu hokejovú spomienku, bolo toho veľa v NHL aj reprezentácii," doplnil.

Najviac však spomína na spoločné pôsobenie v národnom tíme. "Najpamätnejšia spoločná chvíľa je titul majstra sveta. Rovnako aj ďalšie roky v reprezentácii, aj keď z toho už nikdy nebolo zlato. Zažili sme toho veľa," dodal Handzuš.