Malý Marlon Sagan je celý po otcovi: Na zelenej kolobežke brázdi Monakom!

Šampión už odmalička? Slovenský cyklista Peter Sagan (29) má zo svojho malého potomka určite radosť. Marlon sa už po Monaku premáva na štýlovej zelenej kolobežke. Teda vo farbe, ktorá je pre Peťa charakteristická vzhľadom na jeho úspechy v bodovacích súťažiach na Tour de France.

Rastie ako z vody! Zdá sa to byť iba nedávno, čo Peter Sagan oznámil narodenie svojho prvého dieťaťa. V skutočnosti má malý Marlon už rok a pol. Skutočne rýchlo začal objavovať svet okolo seba.

Vyrastie nám z neho nový šampión? Možné to je! Na zelenú farbu si už očividne zvykol. Aby toho nebolo málo, matka Saganovho dieťaťa Katarína, zverejnila na sociálnych sieťach fotografiu, o ktorej tvrdí, že ju fotil „malý“. Či je to naozaj pravda, je otázne vzhľadom na výšku, z ktorej bol záber spravený. „Naša formulka,“ napísala Katarína stručný komentár na instagrame.

Peter momentálne trávi svoj čas práve s Marlonkom. V sobotu po skončení pretekov Okolo Kalifornie odletel domov do Monaka, kde má trvalý pobyt. Sagan sa v bodovacej súťaži na spomínaných pretekoch umiestnil až na druhej pozícii so ziskom 36 bodov. Najbližšie by sa mal predstaviť 15. júna na Okolo Švajčiarska.