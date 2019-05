Hráči sa sťažujú na nekvalitný ľad, najhoršie je to počas večerných zápasov

Slovenskí hokejisti sa sťažujú na kvalitu ľadu v Košiciach. V dejisku MS pôsobia odborníci z Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) z Fínska, Švédska a Švajčiarska, ktorí sa zaoberajú práve jeho kvalitou.

Pred MS skontrolovali všetky systémy v Bratislave aj v Košiciach, no reprezentanti Koch a Nagy veľké zlepšenie nezaregistrovali...

Obaja hrali v uplynulej sezóne Tipsport Ligy v Košiciach, takže mohli ľadové podmienky porovnávať.

„Skáče to, nie je to až také kvalitné. Ľad vydrží prvých sedem až osem minút, potom je to zlé,“ povedal Ladislav Nagy. Počas prvých dní bolo v Košiciach chladno, čo má vplyv aj na kvalitu ľadu. Vlani počas MS v Dánsku bolo naopak teplo a organizátori mali veľké problémy. Ľad sa topil a nestihli ho domrazovať. Po úprave klziska rolbami bolo vidieť čiary od vody a pracovníci ľad na niektorých miestach museli upravovať aj počas zápasu. V Steel Aréne to je oveľa lepšie, no podľa hráčov nie ideálne.

„Určite za to môže aj starý systém, neviem, kedy tu niečo v tomto smere naposledy menili, ale asi už je treba lepšiu technológiu,“ dodal Nagy.

Šéf organizačného výboru Igor Nemeček však zdôraznil, že sa v plných halách budú hrať aj tri zápasy za deň a kvalitný ľad preto nebude jednoduché udržať. Obranca Koch spomenul práve tento problém:

„Samozrejme to môže byť tým, že sa tu hrá veľa zápasov. Najmä večer je ľad už mäkší, zle sa korčuľuje aj puk sa ťažšie ovláda. Pretože keď sme hrali o 16.15, tak ľad bol lepší,“ zdôraznil.

Ostrejšiu kritiku na kvalitu ľadu však hráči nevyjadrujú. Možno aj preto, že podmienky má každý rovnaké. „Ak je ľad zlý, je zlý pre oboch,“ dodal na záver Koch.

Kritizujú aj Rusi

V bratislavskej skupine nie je tiež všetko ideálne. Na zlý ľad sa po prvom zápase sťažovala aj najväčšia ruská hviezda Nikita Kučerov (25): „V Bratislave je to drsné. V aréne sa nám všetkým hrá veľmi ťažko. Ľad nie je v ideálnom stave. Ale každý tím má rovnaké podmienky. Musíme sa s tým popasovať, ako najlepšie vieme.“

Čo sa im nepáči:

 puky skáču

 ľad je o. k. 7 - 8 minút

 večer je to najhoršie