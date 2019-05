Najlepšie triky, ktoré vám pomôžu pri cúvaní: Ako zaparkujete bez problémov

Bojíte sa pri parkovaní a neznášate cúvanie? Nie ste sami. Množstvo vodičov tento manéver nepovažuje za jednoduchý a rutinný.

Sú aj takí, ktorí ho síce zvládajú, ale potrebujú istí čas a v meste sa im nechce príliš manévrovať a riskovať, že budú zdržiavať premávku. Nový Čas a magazín AUTO BILD vám dajú niekoľko tipov, ako parkovať majstrovsky!

Nasledujúci návod platí pre ideálne podmienky, čiže pre dostatok priestoru pre bočný odstup od zaparkovaného vozidla. Pokiaľ sa nachádzate v úzkej jednosmerke alebo podzemnej garáži, začnite pri menšom bočnom odstupe vytáčať kolesá o niečo neskôr. Pri parkovaní odporúčame tiež sklopiť spätné zrkadlo na strane, do ktorej budete cúvať. V moderných autách je to jednoduchý pohyb ukazováka, nebuďte preto leniví a urobte to.

Otvoriť galériu Zdroj: AutoBild

Sklopené spätné zrkadlo vám pri priečnom parkovaní ukáže vzdialenosť od nárazníka odstaveného vozidla a umožní vám vyrovnať auto rovnobežne s bielou čiarou. Pri pozdĺžnom parkovaní zas budete mať prehľad o vzdialenosti od obrubníka alebo od kraja parkovacieho miesta.

Otvoriť galériu Zdroj: AutoBild

