Famózny mladík: Pri havárii prišiel o obe nohy, teraz sa vrátil víťaziť

Keď Billymu Mongerovi (20) pred dvoma rokmi po vážnej nehode vo formule 4 amputovali obe nohy, vyhlásil, že s pretekaním nekončí a bude jazdiť ďalej.

Už tri mesiace po havárii zasadol do auta a vyskúšal si, ako mu to so špeciálne upraveným volantom pôjde. Teraz už zasa víťazí. Uplynulú nedeľu ovládol preteky v Pau. "Nemôžem tomu uveriť," priznal dvadsaťročný mladík.

Od hrozivej nehody talentovaného jazdca uplynuli už dva roky. Britský mladík vtedy počas pretekov britskej formule 4 na okruhu v Doningtone vo vysokej rýchlosti narazil do súperovho auta a hodinu a pol zostal zakliesnený vo vozidle. Po prevoze do nemocnice mu lekári museli amputovať obe nohy.

Usmievavý Brit sa však nevzdal a rozhodol sa, že bude súťažiť ďalej. Už o tri mesiace neskôr si vyskúšal automobil, ktorý mal špeciálne upravený volant. Vlani potom jazdil v britskej formule 3 a hneď vo svojich prvých pretekoch po havárii sa umiestnil na stupňoch víťazov, keď došiel tretí. Teraz sa dočkal aj víťazstva.

Do nedeľných pretekov vo francúzskom Pau v rámci šampionátu EuroFormula Open sa síce kvalifikoval až z jedenásteho miesta a kvôli výmene pneumatík tesne pred začiatkom musel štartovať z boxovej uličky, no potom predbiehal jedného jazdca za druhým a po reštarte si udržal prvé miesto.

"Pred dvoma rokmi by som neveril tomu, že budem vyhrávať preteky," priznal dvadsaťročný Monger na webe BBC. "Nemôžem tomu vôbec uveriť. Musím poďakovať svojmu tímu," hlásil ďalej. "Zdravotné postihnutie rozhodne nevidím ako limit, ale ako výzvu. Ako niečo, čo dokážem prekonať," dodal jazdec, ktorý aj bez nôh ukázal, akým veľkým talentom je.