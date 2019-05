Brutálna premena obézneho páru: Manželia si vstúpili do svedomia, teraz sami seba nespoznávajú

Závislosť na jedle a zlé návyky viedli pár do záhuby. Dnes sú z nich úplne iní ľudia!

Corey (30) a Marie (32) Martinovci zo Severnej Karolíny prešli neskutočnou premenou po tom, čo väčšinu života nezdravo žili a boli závislí od jedla. Každý deň prijímali obrovské množstvá kalórií (3 až 4-tisíc), pričom jedli hlavne pizzu, burgre, sladkosti a čipsy.

Keď sa každého váha vyšplhala vysoko nad sto kilogramov a začali svoje telá neznášať, povedali si, že s tým niečo musia začať robiť. Ich životy sa skutočne zmenili pred piatimi rokmi, keď Marii v 27 rokoch povedali, že ak neschudne, nemusí sa dožiť tridsiatky.

Marie si teda ako prvá vstúpila do svedomia a schudla v priebehu piatich rokov zo 121 kg na 61 kg. Čoskoro sa ňou inšpiroval aj jej manžel, ktorý môže byť hrdý na to, že sa mu podarilo zhodiť 45 kíl, píše dailymail.co.uk.

Pár hovorí, že sa vďaka premene zlepšil aj ich sexuálny život. Hoci svorne tvrdia, že sex mali aj predtým úžasný, zhodujú sa na tom, že sa teraz v posteli cítia "neobmedzene."

Obaja tvrdia, že najťažšou časťou premeny je tá mentálna. "Namiesto toho, čo sme v tom čase chceli, sme si museli vybrať to, čo by podporilo naše zdravotné ciele. Urobiť si zdravie prioritou je ťažké a to je dôvod, prečo toľko ľudí zlyhá," tvrdia. „Začnite robiť malé zmeny. Zakomponujte jeden až dva malé návyky každé dva týždne, kým ich nezvládnete a potom pracujte v inej oblasti. Obklopte sa tiež rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí majú zdravie na prvom mieste a chcú v živote to isté ako vy," radia ostatným.