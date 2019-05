Lenka a Katka prichýlili zúbožené zvieratá, odvtedy sa dejú veci: Úžasné, akým výsledkom sa môžu kochať dnes

Aj oni potrebujú domov! V sobotu 18. mája sa v Bratislave uskutočnil už 24. ročník charitatívneho podujatia „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“, ktoré pravidelne organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat a združenie Zvierací ombudsman.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Do hlavného mesta pricestovali opustené zvieratá z deviatich útulkov z celého Slovenska. Tým, čo prilákalo niekoľko obetavých Sloveniek, bolo práve odovzdanie ceny Animal Hero Slovakia za prítomnosti známych tvárí. "Cena je udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním pre tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky," uvádza Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

V tomto roku boli odovzdané ceny dve. Prvou ocenenou bola pani Lenka, ktorá aj napriek svojej ťažkej sociálnej a rodinnej situácii zachránila a vyliečila týranú kobylu. Druhá cena putovala školáčke Katke. Získala ju za záchranu vyhodených mačiatok.

Pomáhala školáčka aj pani z ťažkých sociálnych pomerov

Ocenená Lenka Benická zachránila približne 8-ročnú kobylu Bašku, ktorej údelom bola tvrdá a náročná práca v lese. Kým drela v lese, dostávala aspoň potravu, potom sa však ťažko zranila. "Hlboko do nohy sa jej zapichol hrubý ostrý konár. Mala smolu, uviazla v ťažkom teréne bez prístupu možnej pomoci. So zranením musela vo veľkých bolestiach prejsť domov 5 km," uvádza Zuzana Stanová.

Noha opuchla, rana sa zapálila a hrozila otrava krvi. Jej majiteľ uznal, že kobyla je vhodná len na mäso a chcel na nej už iba zarobiť. Vtedy však zasiahla Lenka, ktorá sama čelí nepriazni osudu. "Matka dvoch zdravých detí a jedného vážne chorého syna, chodí do dvoch zamestnaní. Aj napriek zložitej situácii, v ktorej sama žije, neváhala a rozhodla sa Baške pomôcť." Pani sa podarilo kobylu odkúpiť za 1000 eur a zabezpečiť jej liečbu, pričom sa jej dlh priblížil k sume 2000 eur. Aj napriek ťažkej situácii sa napokon podarilo Bašku vyliečiť a doslova ju opäť postaviť na nohy!

Len 14-ročná Katka Jadudová zo Základnej školy s materskou školou Pliešovce urobila niečo, čím by mohla ísť vzorom svojím rovesníkom. Keď sa riaditeľ dopočul o tom, že do školy priniesla tri slepé mačiatka, zúril. Všetko sa ale zakrátko zmenilo.

"Do riaditeľne vošla s roztrasenými rukami. Vysvetlila mi, že ráno, keď odchádzala do školy, našla na bráne zakvačenú starú tašku a v nej tri slepé malé mačiatka. Potom som sa dozvedel, že síce Katarína meškala na každú hodinu - to sme vedeli my učitelia - nevedeli sme však, že Katka každú prestávku odbehla do šatne, aby striekačkou nakŕmila mačiatka," uviedol riaditeľ školy Slavomír Matejka. Dievča navyše zohrievalo mlieko pre mačky na svojom tele. Ten čin riaditeľa dostal a obetavú žiačku Katku poslal domov, kým mačiatka dočasne umiestnil pri školské zajace.

Kto je Zvierací ombudsman?

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.