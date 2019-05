Hasičov v malej obci na západe Slovenska zviditeľnila až žena: Uvidíte ju, zarosí sa vám čelo!

Dobrovoľný požiarny zbor v obci Chocholná-Velčice v Trenčianskom okrese oslávil v minulom roku 90. výročie svojho vzniku.

Za deväť desaťročí sa môžu tamojší hasiči pochváliť množstvom úspechov, zbor však najviac zviditeľnila Dominika Adamčiová, ktorá sa v roku 2012 stala historicky prvou Miss hasička Československa.

Podnet na to, aby som sa prihlásila do súťaže krásy, dala moja kamarátka zo zboru. Absolvovala som kasting v Prahe, postúpila som do semifinále, odkiaľ 12 dievčat postúpilo do finále. To bolo pre mňa dosť stresujúce, keďže som predtým nič podobné nezažila.," priblížila premiérový ročník Miss hasička Československo 27-ročná kráska.

Ako voľnú disciplínu si Dominika vybrala spoločenský tanec, partnera je robil profesionálny tanečník Matej Chren. Podľa vlastných slov využila aj tanečné skúsenosti z mladosti. Určite som nešla za výhrou, boli tam iné favoritky. Myslím si, že veľmi zavážil práve ten tanec. To, že som vyhrala, som si uvedomila možno až po mesiaci, pri dekorovaní mi spadla šerpa a skoro aj korunka," spomína s úsmevom prvá Miss hasička Československo s tým, že jej víťazstvo v súťaži nemalo na Slovensku v podstate žiadnu mediálnu odozvu a TASR bola po siedmich rokoch prvým celoštátnym médiom, ktoré si na jej úspech spomenulo.

Ako dodala, momentálne je to už inak, dievčatá, ktoré v súťaži uspejú, majú viac príležitosti. Ceny pre prvú Miss medzi hasičkami boli podľa nej v porovnaní s klasickými súťažami krásy symbolické. Materský dobrovoľný hasičský zbor v Chocholnej-Velčiciach dostal 30.000 českých korún na materiálne vybavenie zboru a nejaké benefity od sponzorov.

Myslím si, že nášmu zboru to trochu pomohlo, mala som tam obrovskú podporu, z Chocholnej-Velčíc prišiel do Prahy celý autobus, na finálovom večeri ich bolo najviac počuť. Bolo to niečo úžasné, cítila som sa ako doma. Z finálovej dvanástky sme boli iba dve Slovenky, Češky ťažko znášali, že som vyhrala, nečakali to," doplnila Dominika s tým, že s výnimkou asi jedného roka vyhrali aj nasledujúce ročníky Slovenky.

Hasičskému športu sa Dominika venuje aj naďalej, dobrovoľné hasičstvo sa v ich rodine dedí z generácie na generáciu. Ako hasička začínala v požiarnom útoku na prúde, momentálne je na rozdeľovači.

Podľa starostu Chocholnej-Velčíc Ľubomíra Škriečku sú dobrovoľní hasiči dlhé roky integrovanou súčasťou dediny s viac ako 1700 obyvateľmi. Činnosť hasičov sa za posledné roky veľmi zmenila. Ich hlavnou úlohou by malo byť hasiť požiare, no oni sa zapájajú do toľkých aktivít v obci, že požiare tvoria len malú časť ich činnosti. Nie sú to len kultúrne a spoločenské akcie, ich pomoc prišla vždy aj pri mimoriadnych udalostiach. Pri požiaroch, živelných pohromách, popadaných stromoch, záplavách nám nepomôže nikto, len dobrovoľní hasiči, zdôraznil starosta s tým, že obec bola iniciátorom úspešného cezhraničného projektu rozvoja dovtedy stagnujúceho hasičského hnutia na oboch stranách hranice.

Súťaž Miss hasička Československa starosta v roku 2012 podľa vlastných slov prežíval veľmi intenzívne. Do Prahy sme vyslali celý autobus ľudí, ktorí išli Dominiku podporiť. Pre ňu to bol možno stres, pre nás ostatných úžasný zážitok. Všetci sme sa výborne bavili a najúžasnejšie na tom bolo, že to bolo korunované úspechom. Dominika pochádza z jednej zo silných hasičských rodín v obci, kde sa hasičstvo detí z pokolenia na pokolenie. Adamčiovci sú rodina, ktorá sa vedela vždy obetovať v prospech druhých a tieto gény zdedila aj Dominika," doplnil Škriečka, ktorý si život v obci bez práce dobrovoľných hasičov nevie predstaviť.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v obci Chocholná-Velčice vznikol v roku 1928, od roku 2017 je jeho predsedom Roman Královič. DHZ má 76 členov, 22 detí a 17 žien. S deťmi pracujú systematicky, pravidelne sa zúčastňujú rôznych hasičských súťaží. Okrem zásahov pri mimoriadnych udalostiach zabezpečujú protipožiarne hliadky na mnohých podujatiach regionálneho i celoslovenského významu v okolí. Hasičom v obci slúži zrekonštruovaná hasičská stanica, vozový park tvorí staršia Avia, ale aj moderné hasičské vozidlo Iveco a protipovodňový vozík. Veliteľom DHZ Chocholná-Velčice je ďalší príslušník silnej hasičskej rodiny Martin Červeňan.