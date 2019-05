Slováci, ktorí máte Huawei, pozorne čítajte: Veľký problém technologického giganta!

Americká spoločnosť Google sa chystá obmedziť čínskej firme Huawei používanie svojho operačného systému Android, uviedla to v noci na pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.

O tom, akých služieb by sa to malo týkať, sa vo firme Google podľa Reuters stále diskutuje. Opatrenie súvisí s krokom amerického ministerstva obchodu, ktoré minulý týždeň zaradilo Huawei na čiernu listinu.

"Kým nebudeme mať jasné vyjadrenie Googlu, je ťažké špekulovať o dôsledkoch (opatrení)," komentoval správu agentúry Reuters podľa serveru BBC analytik Ben Wood z poradenskej firmy CCS Insight. Pripustil ale, že dôsledky pre Huawei by mohli byť veľké. V Európe by bez tohto operačného systému boli smartfóny nanič.

Podľa agentúry Reuters sa chystá Google odstrihnúť výrobcu mobilných telefónov Huawei od niektorých aktualizácií svojho operačného systému Android. Podľa informácií agentúry Reuters by tak mohli nové smartphony Huawei stratiť prístup k množstvu obľúbených služieb Googlu, ako sú napríklad jeho aplikácie Play Store, Gmail a YouTube.

Americké ministerstvo obchodu minulý týždeň zaradilo spoločnosť Huawei Technologies a jej sedem desiatok odbočiek na čiernu listinu, čo firme výrazne skomplikuje prístup k súčiastkam a komponentom ponúkaným americkými podnikmi. Americké tajné služby podozrievajú Huawei zo spolupráce s čínskou rozviedkou, čo ale firma popiera. Podľa niektorých sa tak Washington snaží obmedziť globálnu expanziu firmy Huawei Technologies.

Už v sobotu ale hovorca amerického ministerstva obchodu uviedol, že vláda by čoskoro mohla reštrikciu dočasne uvoľniť, aby zostala zachovaná spoľahlivosť sietí a existujúceho sieťového vybavenia. Výnimka by trvala 90 dní, ani v tomto období by však čínska firma nesmela nakupovať americké súčiastky za účelom výroby nového tovaru.