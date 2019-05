St. Louis Blues delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále

Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v piatom zápase finále Západnej konferencie zámorskej NhL na ľade San Jose Sharks 5:0 a v sérii vedú 3:2.

Jared Schwartz sa v drese "bluesmanov" blysol hetrikom. Veľkou oporou bol opäť brankár Jordan Binnington, ktorý zaznamenal prvý shutout v play off, keď vykryl všetkých 21 striel.

Už len jeden úspech delí St. Louis od prvého postupu do finále Stanley Cupu od roku 1970. Schwartz zaznamenal už druhý hetrik vo vyraďovacích bojoch, v jednom play off sa to naposledy podarilo v roku 2008 Johanovi Franzenovi v drese Detroitu Red Wings. Tromi kanadskými bodmi sa pod víťazstvo St. Louis podpísal Vladimir Tarasenko, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie. Ruský útočník zvýšil v druhej tretine na 3:0, keď sa stal prvým úspešným exekútorom trestného strieľania v klubovej histórii Blues v play off. Zápas pre zranenia nedohrali až tri opory Sharks Erik Karlsson, Tomáš Hertl a Joe Pavelski.

Šiesty zápas je na programe v noci na stredu v St. Louis. Víťaz série sa stane šampiónom Západnej konferencie a vo finále sa stretne s Bostonom Bruins, ktorého dres obliekajú obranca Zdeno Chára, brankár Jaroslav Halák a v širšom tíme "medveďov" je aj útočník Peter Cehlárik. Prvý zápas finále je na programe v noci na 28. mája v Bostone.

Play-off NHL - finále konferencií:

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Jose - St. Louis 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) - stav série 2:3

Góly: 6. Sundqvist, 24. Schwartz, 27. Tarasenko, 43. Schwartz (Perron, Tarasenko), 57. Schwartz (Tarasenko, B. Schenn).