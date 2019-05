Alain Delon dostal v Cannes cenu za celoživotné dielo: Tisíce ľudí podpísali petíciu, aby sa tak nestalo

Francúzsky herec Alain Delon dostal v nedeľu večer na 72. ročníku medzinárodného filmového festivalu v Cannes Zlatú palmu za celoživotné dielo.

Stalo sa tak aj napriek tomu, že viac ako 25 000 ľudí podpísalo na internete petíciu proti udeleniu tejto ceny za Delonove kontroverzné vyjadrenia proti komunite LGBT+ či migrantom, ako aj priznanie sa k fyzickému násiliu páchanému na ženách a znevažujúce výroky o nich.

Už 83-ročný herec reagoval na udelenie ceny, ktorú mu odovzdala jeho dcéra Anouchka, s dojatím. "Je to už dávno, čo som toľko nariekal," cituje Delona agentúra AFP.

Vo svojom ďakovnom prejave vyjadril pokoru i sebairóniu. "Dnes večer je to trochu posmrtné vzdanie pocty, až na to, že som stále nažive," povedal Delon. "Odídem, ale nie bez toho, aby som sa vám poďakoval. Ak som hviezda, potom vám chcem za to poďakovať, ďakujem za to publiku a nikomu inému," dodal.

Delon sa tiež poďakoval francúzskej herečke Mireille Darc a jej kolegyni Romy Schneiderovej, dvom ženám vo svojom živote, s ktorými sa zblížil nielen pred kamerou, ale aj v súkromí.

Za petíciou proti oceneniu Delona je americká organizácia Women and Hollywood, ktorá ho na základe jeho predchádzajúcich výrokov obvinila, že je "rasistický, homofóbny a nepriateľský ku ženám". V nedeľníku Journal du dimanche Delon obvinil svojich kritikov z toho, že si jeho údajné urážlivé komentáre vymysleli.

Herec vo svojom prejave nepriamo reagoval aj na túto kritiku. "Nemusíte so mnou súhlasiť," povedal. "Ale je tu jedna vec, ktorou som si istý, na ktorú som hrdý, naozaj len jedna, a to je moja kariéra." Práve za to mu patrí Zlatá palma "a za nič iné".

Na ceremoniáli v Cannes sa zúčastnili aj francúzsky minister kultúry Franck Riester, riaditeľ festivalu Pierre Lescure a jeho umelecký riaditeľ Thierry Frémaux. Frémaux ubezpečil, že filmový festival v Cannes bude "vždy stáť na strane umelcov".