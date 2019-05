Rodina je pre ňu všetkým! Moderátorka Alena Heribanová je babičkou dvoch krásnych vnučiek, Izabelky a Emílie. Práve to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo dala za kariérou vo Viedni definitívnu bodku a rozhodla sa vrátiť naspäť do Bratislavy. A tak nás samozrejme zaujímalo, akou je svojim dvom vnučkám babičkou. A kto iný by túto otázku mohol zodpovedať lepšie ako jej dcéra?