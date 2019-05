Spomienka na Kuciaka a Kušnírovú v Gregorovciach: Tvrdý odkaz Müllera z pódia

Spomínali na Jána a Martinku. V Gregorovciach (okr. Prešov), odkiaľ pochádzala zavraždená snúbenica Jána Kuciaka († 27), sa v sobotu na prvé výročie plánovaného sobáša konala svätá omša.

Po nej nasledoval koncert, ktorý bol poctou pre dvojicu ktorá jednej z najkrajších chvíľ v svojom živote nedožila, pretože zaľúbencov zastrelil zákerný vrah. Vystúpenia si pozreli stovky ľudí.

Na omši sa zúčastnila Martinkina mama Zlatica i Jánovi rodičia, Jana a Jozef. „Mám pocit, že ako keby tie tragické udalosti upadali do úzadia. Ľudia to trochu prestali vnímať a byť nám nápomocní pri angažovaní sa. Ťažko s tým však niečo robiť,“ povedala Zlatica Kušnírová.

Jánov otec, Jozef Kuciak, má podobný dojem. „Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a bojujú za slušnejšie a spravodlivejšie Slovensko. Žiaľ, ako je u nás časté a spoliehajú sa nato najmú politici, že sa opäť na všetko zabudne. Každý má iné starosti,” myslí si J.Kuciak.

Zažíva aj osočovanie. „Ozývajú sa ľudia, ktorí tvrdia, že už dosť bolo a prečo by sme sa mali stále vytŕčať. Majú svojím spôsobom pravdu, možno aj ja, byť na ich mieste, by som sa tak choval.... Ale všetkým, ktorí nezabudli, veľmi pekne ďakujeme,“ odkázal otec zavraždeného novinára, ktorý ale neverí, že za vraždou jeho syna stáli len tí, ktorí sú aktuálne za mrežami. „Neverím tomu, že by objednávateľ bol pán Kočner sám. Podľa mňa to musel ešte niekto konzultovať. Nech sa to vyšetrí akokoľvek, pochybnosti stále budú. Keď sa teraz dozvedáme, čo všetko sa dialo, sledovanie novinárov, lustrácia a ďalšie veci... Nikdy by som nebol veril, že niečo také je u nás, v demokracii, vôbec možné,“ pripomenul otec zavraždeného novinára.

Hlavným organizátorom koncertu bol Michal Kaščák. „Chceme si pripomenúť týchto dvoch mladých ľudí a zdôrazniť, že nezabudneme na príčinu ich smrti. Chceme tiež vyjadriť spolupatričnosť s ich rodinami a so všetkými, ktorých táto tragická udalosť spojila v úsilí meniť Slovensko k lepšiemu,” povedal organizátor.

Hlavnou hviezdou večera bol Richard Müller. „Nie je treba veľa slov. Nie je to v poriadku s krajinou, kde sa strieľajú mladí ľudia. To je myšlienka, ktorú sme vám prišli oznámiť,“ zdôvodnil svoje vystúpenie spevák. Okrem neho na koncerte vystúpili aj miestny súbor Gregus, súbory Šarišan a Javorníčke, či Katka Koščová.