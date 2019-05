Nemci si prehru s USA vyčítajú: Chceli sme to vyhrať pre Slovensko

Hokejisti USA zvíťazili v zápase A-skupiny MS nad Nemeckom 3:1. Američania si víťazstvom zabezpečili postup do štvrťfinále a skompletizovali postupujúcu štvoricu z košickej vetvy MS.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tento výsledok zároveň znamená, že medzi osmičkou najlepších budú šiestykrát po sebe chýbať slovenskí hokejisti. Američania o svojom víťazstve rozhodli dvomi gólmi v tretej tretine.

Jedným z hlavných rozhodcov duelu bol Slovák Peter Stano. Nemci sa s košickou A-skupinou rozlúčia utorňajším zápasom s Fínskom (od 12.15), Američanov čaká v rovnaký deň od 20.15 zámorské derby s Kanadou.

hlasy po zápase:

Patrik Kane, kapitán USA: "My sme hrali druhý zápas za dva dni, takže sme vedeli, že na nás v úvode vybehnú, no myslím si, že je pre nás dobré hrať v takýchto zápasoch, pretože sa naučíme vyhrávať. Prišli sme sem, aby sme vyhrávali zápasy. Dylan strelil pre nás veľmi dôležitý gól a Jack pridal v presilovke čerešničku na tortu,."

Dylan Larkin, útočník a strelec víťazného gólu USA: "Splnili sme prvý cieľ. Dnes to bol pre nás veľký zápas, zaujímavá konfrontácia. Nemci hrali veľmi dobre, zachytal im brankár a hnalo ich celé hľadisko. Už pred zápasom s Dánskom sme vedeli, že potrebujeme dve víťazstvá a sme radi, že sme ich dosiahli ešte pred záverečným zápasom s Kanadou."

Moritz Müller, kapitán Nemecka: "Z našej strany to bol dnes dobrý zápas. Daril sa nám prechod do útoku a mali sme aj dobrý pohyb smerom dozadu. Vedeli sme, že Američania sú veľmi nebezpeční v ofenzíve a pripravili sme sa na to. Brankár Niederberger predviedol výborný výkon a 50 minút nás držal v hre o víťazstvo."

Dominik Kahun, útočník Nemecka: "Bolo to super, fanúšikovia boli skvelí, škoda, chceli sme to vyhrať pre Slovensko, chceli sme, aby taktiež postúpili, alebo aspoň ešte mali šancu. Bohužiaľ, nevyšlo to."