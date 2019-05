Slováci vyjadrili svoj názor na novú chorobu: Čo si myslíme o sexuálnej závislosti

Trpí ňou malé percento ľudí, aj tak vie však riadne potrápiť.

Od dnešného dňa do zoznamu chorôb, ktorý eviduje Svetová zdravotnícka organizácia, pribudli obsedantné sexuálne poruchy. Ten, kto je sexuálne závislý, je tak už oficiálne považovaný za chorého. Podľa posledných vedeckých výskumov týmto trpí 1-2 % jedincov a ľuďom hypersexualita výrazne zasahuje do pracovného či rodinného života - z potešenia sa tak stáva peklo. Nový Čas sa preto spýtal Slovákov, čo vravia na to, že závislosť od sexu je klasifikovaná ako choroba.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dá sa o tom veľa hovoriť

Ľubica (66), alternatívna terapeutka, Bratislava Otvoriť galériu Ľubica (66) Zdroj: roj

Toto tvrdím už dvadsať rokov svojej praxe. Ľudia si myslia, že závislosť môže byť iba od drog, cigariet alebo alkoholu. Je však o to horšia, ak je to závislosť od nejakého človeka, a ani nie od neho, ale od sexu. Ani si neviete predstaviť, čoho všetkého je takýto „závislák“ schopný. O tejto téme by sa dalo hovoriť veľmi veľa, pretože nejde len o možnú promiskuitu, prípadne neustále vyžadovanie si sexu, ide aj o chorobné naháňanie stále nových partnerov či partneriek.

Ľudia sú uzavretí

Tom (34), mentor, bývalý striptér, Bratislava Otvoriť galériu Tom (34) Zdroj: gh

Nepoznám, respektíve neviem o človeku v okolí, ktorý by bol závislý od sexu, no ak sa ide klasifikovať závislosť od sexu ako choroba, tak sú na to určite dôvody a zrejme rastúce čísla, napríklad v rozvodovosti. Uvedomujem si, že sexuálna energia je jedna z najsilnejších energií vôbec a ľudia ju využívajú na úspech, víťazstvá, ako aj uspokojenie ich sexuálnych potrieb. Ja ako bývalý striptér môžem povedať, že za celú kariéru som stretával väčšinou ľudí uzavretých čo sa týkalo témy o sexe. Je to celospoločenský problém, pretože ľudia majú akýsi blok a presvedčenie, že sa o tom nesmie hovoriť.

Rád by som ju mal

Peter (49), finančný poradca, Nové Mesto nad Váhom Otvoriť galériu Peter (49) Zdroj: šiš

Čo je to vlastne závislosť od sexu? Ja keby som mal primeranú partnerku, ktorá by vedela uspokojiť moje náročné potreby, tiež by som bol asi takto definovaný. Žiaľ, alebo našťastie, taká žena sa v mojom živote ešte nevyskytla, takže s mojou závislosťou to vyzerá dobre. Rád by som mal takú chorobu...

Chce to liečbu

Denisa (33), na materskej dovolenke, Radzovce (okr. Lučenec) Otvoriť galériu Denisa (33) Zdroj: nov

Myslím si, že je to správne, pretože podľa môjho názoru je závislosť od sexu skutočne chorobou, a keď má človek takúto diagnózu, mal by sa liečiť a mala by ho verejnosť aj brať ako chorého človeka.

Sexualita je normálna

Edo (32), hudobný manažér, Prešov Otvoriť galériu Edo (32) Zdroj: den

Prekvapilo ma to. Nikdy by mi nenapadlo sa nad tým zamýšľať, lebo sexualita je normálna vec. Dokonca si myslím, že ani nepoznám nikoho, kto by bol závislý od sexu. Veľmi ma však zaujíma, ako to chcú liečiť.