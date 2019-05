Monike († 38) sa stal osudným náraz v zákrute: Smrť po hádke o výlet

Dve malé detičky si po tragickom víkende ich mamička už nikdy viac nepritúli.

Mladá operátorka Monika († 38) z Kendíc (okr. Prešov) zahynula v sobotu po tom, čo autom zišla z cesty a v priekope narazila do obrovského kameňa ukrytého pod trávou. Silný náraz jej nedal šancu na prežitie. Nešťastnej udalosti podľa užialených rodičov ženy predchádzalo nedorozumenie – Moniku manžel prehováral na výlet, jej sa však nechcelo. Napokon sadla do auta a vybrala sa smerom na Košice. Do cieľa však už nikdy neprišla...

K tragédii došlo v sobotu popoludní v miernej ľavotočivej zákrute. Monika smerovala od Kendíc (okr. Prešov) na Košice. Na vozovke zostali stopy po brzdnej dráhe Škody Octavia, ktorú riadila. Z nich je zrejmé, že žena náhle zišla z cesty a jej auto sa rútilo ešte niekoľko metrov mimo vozovky, kým zastavilo.

„Pravdepodobne nezvládla riadenie, vozidlo bolo v priekope,“ informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Pomôcť sa jej už však, žiaľ, nedalo. „Vodička osobného motorového vozidla Škoda Octavia zomrela priamo na mieste nehody. Okolnosti nehody preverujeme. Bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie,” uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa, Jana Ligdayová.

Zaseknutý tachometer

Na mieste nehody sa boli pozrieť aj zdrvení Monikini rodičia. Na svoju dcéru nedajú dopustiť. „Bola to veľmi dobrá žena. Usilovná, starostlivá. Každý ju mal rád a rád sa s ňou rozprával. Teraz plače celá Nižná Hutka, odkiaľ pochádzame. Aj starostke, s ktorou sme sa rozprávali o nešťastí, hneď vyhŕkli slzy,” vravia nešťastní František (70) a Helena (65). Tragédii podľa ich slov predchádzalo nedorozumenie.

„Jej manžel chcel ísť na výlet do Zádielu, ale s jeho kamarátmi. Monike sa to vôbec nepozdávalo a nikam nechcela ísť. Prehováral ju, aby išla, už v piatok. S jeho kamarátmi sa jej však nechcelo. V sobotu to už asi nevydržala, sadla do auta a takto to dopadlo...” zverili sa zúfalí rodičia, ktorí sa na mieste, ktoré im vzalo milovanú dcéru, neubránili slzám.

„Ručička tachometra sa zasekla na 180km/h. Možno smerovala k nám, lebo išla na Košice, ale či to bolo naozaj tak, to sa už nikdy nedozvieme, lebo nám predtým nevolala. Možno sa chcela ozvať, až keď bude v Košiciach. Ja som sa tú krutú správu dozvedel, keď som kosil. Oznámil nám to zať,” smutne skonštatoval Monikin otec.

Mladá žena pracovala v neďalekom priemyselnom parku ako operátorka. „Hrozné to je najmä pre dve malé detičky, ktoré nekonečne milovala - Karolka (7) a Emku (4). Hlavne dcérka bola na svoju mamičku veľmi naviazaná,” uzavrela nešťastná Helena.