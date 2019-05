Adele rieši rozvod po svojom: Kúpim ti dom, len už vypadni!

Britská speváčka Adele (31) veľa o svojom súkromí nehovorí a dobre si ho stráži. Nedávno však vyplávalo na povrch, že so svojím manželom Simonom Koneckim (45) sa rozvádzajú. Speváčka sa ho chce asi veľmi rýchlo zbaviť, tak mu najnovšie kúpila luxusný dom!

Vyzerá to tak, že Adele chce mať už pokoj a čím skôr sa chce zbaviť svojho onedlho už exmanžela. Práve preto mu vraj kúpila luxusný dom v Beverly Hills za necelých 10 mil. eur.

Obrovské sídlo s 5 spálňami a 6 kúpeľňami bolo postavené začiatkom 60. rokov na obrovskom pozemku. Susedí s takými celebritami, ako napríklad Cameron Diaz (46), Katy Perry (34) či s manželmi Ashtonom Kutcherom (41) a Milou Kunis (35). Simon sa teda po rozvode bude mať celkom dobre.

Rodáčka z Londýna a jej manžel z New Yorku mali idylický vzťah. Aspoň to tak vyzeralo. Zoznámiť ich mal v roku 2011 spoločný priateľ Ed Sheeran (28) a v roku 2016 sa tajne zosobášili. Verejnosti to oznámila Adele až o rok neskôr na udeľovaní cien Grammy.

Pred mesiacom krátkym stanoviskom potvrdila, že po 2 rokoch manželstva ich láske definitívne odzvonilo. Majú syna Angela (6), o ktorého sa chcú spoločne starať.