Svadba Rytmusa a Jasminy plná prominentov: Prísne pravidlá pre hostí!

Patrik Rytmus Vrbovský (42) v sobotu popoludní povedal áno budúcej matke jeho prvého dieťaťa Jasmine Alagič (29).

Na honosnú párty do zámku prišla približne stovka hostí. Pre svadobčanov pripravili mladomanželia veľkolepú hostinu, na ktorej rozhodne nešetrili. Nechýbali kulinárske špeciality, koktailový bar, vyberané vína z hradnej pivnice či bohatý program. Na revanš však museli hostia dodržať prísne pravidlo, ktoré im zaľúbenci „naservírovali“ aj písomne.

Rytmus a Jasmina sa už onedlho stanú rodičmi a preto niet divu, že si pred jeho príchodom naplánovali rozprávkovú svadbu v pezinskom zámku. Deň pred veľkým dňom sa raper priznal, že toto bude deň, na ktorý čakal celý život. „Žena, ktorá mi zmenila život jedným nevinným stretnutím. Stačilo pár sekúnd a vedel som, že môj život už nebude ako predtým. Zažívam niečo silné, čo ma zmenilo a denne to silnie viac a viac. Možno mi neuveríte, ale vedel som, že ten hore to tak zariadi, aby som stretol ženu a do sekundy budem cítiť, že toto je žena môjho života a mama našich detí,“ priznal.

Hostia, ktorí začali prichádzať do areálu okolo štrnástej hodiny, sa sobáša dočkali až o tri hodiny neskôr. Jasminu v bielych šatách priviedol k obradnému miestu jej otec, kde na nich už v bielom obleku čakal Rytmus.

Po obrade sa nebo nad zámkom zaplnilo zlatočervenými balónmi v tvare srdca, ktoré hostia na počesť mladomanželov vypustili. Následne začala bujará oslava. Svadobčania sa museli cítiť vďaka veľkolepému pohosteniu mladomanželov ako v rozprávke. Na revanš však museli všetci dodržať nastolené pravidlo, ktoré si Rytmus a Jasmina vyžiadali.

Žiadne fotky a videá

Rytmus, ktorý si buduje obranný štít voči médiám, prikázal aj svojim hosťom, aby sa zdržali akéhokoľvek zverejňovania fotografi í, kde bude on s manželkou. „Budeme radi, ak budete mať z našej svadby čo najviac spomienok v podobe videí a fotografií. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby ste zábery, na ktorých budeme my, nezdieľali na sociálnych sieťach. Toto je pre nás mimoriadne dôležitý bod. Ďakujeme, že to budete rešpektovať,“ znel text na kartičke.

Napriek tomu sa však nie všetkým hosťom podarilo stanovené pravidlá dodržať a na profiloch lekárky Aleny Pallovej, Ega či návrhárky Jany Pištejovej sa objavilo niekoľko záberov ženícha alebo nevesty.