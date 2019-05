Eurovíziu 2019 vyhralo Holandsko, Madonna šokovala vystúpením: Najpolitickejší ročník v histórii

64. ročník najpopulárnejšej európskej pesničkárskej súťaže Eurovízia sa konal v Izraeli a pozná už svojho víťaza. Tento ročník vyhralo Holandsko, ktoré zastupoval Duncan Laurence (25).

No okrem hudobných vystúpení, zaujímavých kostýmov a farebnosti sa tento rok niesol aj v politickom tóne. Eurovízia by síce mala byť apolitická, no tento rok tomu tak vôbec nebolo. Tento ročník bol jednoznačne najkontroverznejší v histórii.

Michael Rice (21), ktorý zastupoval Veľkú Britániu, skončil na poslednom mieste a aj keď to čakal, veľmi ho to sklamalo. „Myslím si, že je to celé o politike,“ hovoril sklamane po tom, čo Británia dostala 16 bodov, no Írsko za ňu nehlasovalo. Briti smútia a situáciu pripisujú Brexitu.