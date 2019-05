Dobrovoľníci v Hnúšti dokončujú legendou opradenú stavbu: Turecký most lepia rímskou zmesou

Odvrátili hroziacu kultúrnu katastrofu. Najstarší funkčný most, po ktorom mohla podľa legendy mašírovať ešte turecká armáda v 16. storočí, dlho chátral.

Partia dobrovoľníkov sa však most preklenujúci riečku Klenovskú Rimavu v lokalite Maša medzi Hnúšťou a Klenovcom, rozhodla opraviť technikou, akú v minulosti používali Rimania. Koľko bude stáť záchrana tohto skvostu?

Hrozbu zrútenia 200- až 250-ročného kamenného mosta zažehnali a vracajú mu zašlú slávu. „Na začiatku bol funkčný jeden nábehový múr, čoskoro budú hotové tri. Pokročili sme do tretej etapy. Chýbajúce kamene vozíme z neďalekého kameňolomu,“ prezradil Roman Lebeda, primátor Hnúšte a expredseda Občianskeho združenia Horná Rimava, ktorý záchranu inicioval.

Na obnove mosta, v ktorom je zabudovaná aj časová schránka s denníkom Nový Čas, pracujú tiež dvaja členovia združenia OZ Castrum Ghymes, ktorí majú veľa skúseností s rekonštrukciou historických pamiatok. „Snažíme sa používať najmä pôvodné kamene, trasovú múčku, piesok a vápennú maltu,“ ozrejmil Peter Láder a dodal, že takouto metódou stavali v minulosti Rimania.

V blízkosti mosta plánujú osadiť aj 4 lavičky, altánok a 2 informačné tabule, aby turistom predstavili zaujímavé fakty o pamiatke. Materiál zatiaľ vyšiel na 5-tisíc, no predpokladajú, že účet na konci dosiahne 10-tisíc eur. Mladším generáciám bude vďaka ich úsiliu aj naďalej pripomínať dávnu minulosť.

Pochádza z čias tureckého pustošenia?

Most preklenuje koryto Rimavy jedným oblúkom valenej klenby. Legenda hovorí, že pochádza z obdobia tureckého pustošenia zo 16. storočia. Archívne pramene, ktoré by legendu mohli potvrdiť, však neexistujú. Pravdepodobne ho postavili až po roku 1780 v súvislosti so začiatkom banskej činnosti na úpätí vrchu Ostrá, odkiaľ potrebovali odviezť vyťaženú rudu.