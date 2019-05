Rodina Sväťa Malachovského sa čoskoro rozrastie: Do tretice opäť syn!

Herec Sväťo Malachovský (46) s manželkou Petrou Molnárovou (32) čakajú druhé spoločné dieťa.

Prominentná dvojica dokonca už pozná aj pohlavie bábätka. Keďže zabávač má z predchádzajúceho vzťahu s hudobnou skladateľkou Ľubicou Čekovskou (44) tiež chlapského potomka, všetci dúfali, že ich mužský klan „rozbije“ dievčatko. Podľa informácií Nového Času sa tak však nestane, pretože Petra nosí pod srdcom opäť chlapčeka.

Nový Čas pred dvomi mesiacmi informoval, že do rodiny Sväťa Malachovského a Petry Molnárovej už čoskoro pribudne ďalší člen. Dvojica má spolu už synčeka Tima, ktorý v lete oslávi dva roky a herec má z minulého vzťahu s umelkyňou Ľubicou Čekovskou ešte sedemročného syna Tea. Všetci tak dúfali, že k chlapcom pribudne konečne dievčatko.

„Všetci moji chalani by chceli babu, tak dúfam, že to bude baba. Aj ja potrebujem parťáčku, ktorá bude na mojej strane, lebo potom som jediná žena v domácnosti, ktorá kričí na všetkých mojich chlapov,“ povedala pred časom s úsmevom Petra, ktorá ešte vtedy pohlavie bábätka nepoznala. Prianie sa jej však napokon nesplnilo. „Petra opäť čaká chlapčeka, ktorý by sa mal narodiť o dva mesiace,“ prezradil zdroj z okolia prominentných manželov.

Lucia sa tiež dočkala

Rodina Molnárovcov však neočakáva iba jeden nový prírastok. Petrina dvojička Lucia je totiž taktiež tehotná. Obe by mali pritom opäť porodiť v rovnakom mesiaci, teda tak, ako pred dvomi rokmi. Lucka vtedy priviedla svojho Emanuela na svet 2. júla 2017 a Petra následne 31. júla synčeka Tima. „Lucka čaká dievčatko. Keď sa to Petra dozvedela, bola trošku nešťastná, že sa jej prianie nesplnilo, ale, samozrejme, sa so sestrou veľmi tešia,“ dodal zdroj.