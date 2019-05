Bizarný tréning nášho atléta: Volko maká ako Schwarzenegger!

Úspech prináša len tvrdá makačka v príprave.

To vždy zdôrazňuje aj slovenský šprintérsky fenomén Ján Volko (22) a preto v príprave absolvuje aj cvičenia, z ktorých padá sánka. Jedno zverejnil aj na svojom instagramovom profile... S úsmevom na tvári posilňuje s kondičným trénerom na chrbte!

Takýto cvik preslávil kulturistickú legendu Arnolda Schwarzeneggera! „Pre nás to bolo východisko z núdze. Nie v každom fitku totiž mali potrebné stroje na našu prípravu. Také, na aké sme zvyknutí. Tak sme si museli pomôcť, ako sme vedeli,“ prezradil Róbert Kresťanko, ktorý dohliada na fyzickú prípravu nášho senzačného halového šampióna z Glasgowa na 60 m. Ten sa bez váhania priznal, že jeho zverenec musel takto vytlačiť 101 kilogramov jeho váhy. „Toľko by si aj sám naložil železa! Takto to mal živú váhu,“ zabával sa bývalý desaťbojár a neskôr bobista, ktorý dodal, že aj na sústredení v portugalskom teple musel Johnyho, ako Janka Volka volá takmer celá atletická rodina, krotiť.

Všetkých teší, že stehenný sval nášho šprintéra vydržal celú záťaž naordinovanú trénerkou Naďou Bendovou. Atletická výprava je doma od štvrtka a po makačke sa dostane k slovu atletické dolaďovanie. Prvým súťažným testom letnej formy by pre Janka mal byť šamorínsky míting P-T-S, kde pred rokom utvoril na stovke výborný slovenský rekord 10,13 s.