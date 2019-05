Ramsay pomenoval nedostatky našej hry: Toto nemôžme robiť

Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom šiestom zápase na MS nad Veľkou Britániou 7:1.

Už v 2. minúte sa dostali do dvojgólového vedenia a po celý duel mali hru vo svojej réžii. Do streleckej listiny sa zapísalo sedem hráčov, vrátane už 5-gólového Matúša Sukeľa. V tabuľke A-skupiny majú 9 bodov a naďalej živia šancu na postup do štvrťfinále, k tomu však potrebujú, aby Američania nezískali v zostávajúcich dvoch zápasoch viac ako jeden bod.

Briti nastúpia na svoj posledný zápas v A-skupine v pondelok 20. mája od 16.15 proti Francúzsku. Slováci budú hrať po dvoch dňoch voľna v utorok od 16.15 s Dánskom.

Craig Ramsay, tréner SR: "Víťazstvá sú dobré a to, že sme dali veľa gólov, je tiež veľmi pekné. No trochu sme sa nechali uniesť, veľakrát sme stratili puk a príliš sme vymýšľali. Robili sme veci, ktoré nemôžeme robiť, keď hráme s najlepšími tímami."

Denis Godla, brankár SR: "Bol to pre mňa prvý zápas po dlhšom čase. Celý duel nám vyšiel výborne. Ja som sa musel koncentrovať po celý zápas, aby mi nepadol nejaký lacný gól."

Adam Liška, útočník SR: "Od začiatku zápasu sme mali navrch. Pri vyššom náskoku sa už objavili aj chyby, ale to je normálne. Myslím si, že po celý zápas sme mali hru pod kontrolou a bavili sme sa hokejom."