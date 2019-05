Albertovi Rusnákovi sa v Amerike mimoriadne darí: Víťazstvo oslávil s dcérkou!

Darí sa mu na ihrisku i mimo neho. Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák (24) hviezdi v americkej MLS za tím Real Salt Lake. V zámorí našiel svoj druhý domov, kde sa cíti spokojne spolu so svojou podarenou rodinkou – priateľkou Tatianou a dcérkou Arianou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rusnák stihol v novej sezóne počas 11-ich zápasov nastrieľať už 5 gólov. Je tak na najlepšej ceste prekonať svoj desaťgólový rekord z minulého roka. K fantastickým výkonom ho hecuje jeho rodinka na čele s takmer dvojročnou dcérkou Arianou. Tá drží palce mladému oteckovi pri každej možnej príležitosti. Po sobotňajšej výhre 3:0 nad FC Toronto s ním dokonca oslavovala priamo na ihrisku. Rodinná pohoda a jeho skvelá klubová forma sa prejavila aj v reprezentácii. V posledných piatich zápasoch v najcennejšom drese strelil Rusnák 3 góly a pridal rovnaký počet asistencií.

„V Amerike som už ako doma. Je to tu iné ako v Európe. Ľudia sú iní, atmosféra je iná, jedlo je iné... Ale nesťažujem sa. Prestup sem bol pre mňa to najlepšie, čo som mohol urobiť,“ povedal nedávno pre Nový Čas odchovanec košického futbalu. „V Amerike sa hrá úplne odlišný systém ako v Európe, to je asi najväčšia zmena. Ale samotná liga má veľkú kvalitu. Často väčšiu ako iné európske ligy. Som tu šťastný,“ pochvaľoval si Rusnák.