Kráľovná románov Danielle Steelová: Prečo nenašla skutočnú lásku?

Jednou z nich je aj najpredávanejšia autorka románov Danielle Steelová (71)

Jej pútavé príbehy o láske a vzťahoch hltajú čitateľky na celom svete. Steelová sa s viac ako 800 miliónmi predaných výtlačkov svojich kníh právom radí medzi najpopulárnejšie a najpredávanejšie autorky všetkých čias. Siahodlhý zoznam 179 diel obsahuje aj medzinárodné bestsellery Spomienky, Ocko či Hviezda... Mnohé z nich zaznamenali taký úspech, že sa dostali aj na fi lmové plátno. Zaujímavé je, že aj samotný život Danielle Steelovej je plný zvratov a bolestí, podobný osudom hrdiniek z jej kníh. Aký je skutočný príbeh jednej z najslávnejších spisovateliek sveta?

Detstvo bez mamy

Narodila sa v roku 1947 v New Yorku ako jediné dieťa židovského imigranta Johna Steela, potomka zakladateľov slávneho nemeckého pivovaru Löwenbräu beer. Matka Camara Stone Reis bola dcérou portugalského diplomata. Väčšinu detstva strávila Danielle vo Francúzsku, kde jej dobre situovaní a prominentní rodičia často usporadúvali večierky pre smotánku.

Už ako malé dievčatko tak nahliadala do života bohatých a slávnych, sledovala ich maniere a odpozerala ich správanie a všetko to neskôr zužitkovala pri písaní svojich kníh. Keď mala iba sedem rokov, zasiahol ju rozvod rodičov. Danielle potom žila so svojím otcom v New Yorku a mamu, ktorá zostala v Európe, vídala iba veľmi zriedka.

Poviedky začala písať už ako dieťa, no vďaka katolíckej výchove si myslela, že sa z nej raz stane mníška. Osud to však zariadil inak a Danielle sa po maturite na francúzskom lýceu vydala študovať literatúru a módny dizajn.

Svadba vo väzení

Prvýkrát sa vydala tesne po prekročení prahu dospelosti. V roku 1965 sa jej manželom stal francúzsko- -americký fi nančník Claude-Eric Lazard. V tom čase ešte mladučká manželka chodila na univerzitu a popritom písala. Svoj prvý rukopis dokončila, keď mala 19 rokov. V tom istom roku sa jej narodilo prvé dieťa - dcéra Beatrix (53). Po materskej sa Steelová zamestnala v PR agentúre, kde jej jeden z klientov - editor obľúbeného ženského magazínu Ladies’ Home Journal dodal odvahu, aby sa sústredila na svoje písanie.

Vycítil, že je to veľký talent. Steelová sa neskôr presťahovala do San Francisca, kde pracovala ako reklamná textárka. V čase, keď sa jej kariéra začala sľubne rozbiehať, jej manželstvo s Lazardom, naopak, pomaličky krachovalo. Mladá spisovateľka vydala v roku 1972 svoju prvú novelu Cesta domov a dva roky po tom sa s Lazardom rozviedla. Ešte počas manželstva však v kalifornskom väzení, kde bola na rozhovore, spoznala kriminálnika Dannyho Zugeldera.

Keď ho prepustili, začali spolu žiť, no v roku 1974 sa znova dostal do väzenia za lúpeže a znásilnenia. Ani to však zamilovanej autorke nezabránilo, aby sa za neho vydala, a to počas jeho výkonu trestu priamo vo väzenskej kantíne! Manželstvo sa skončilo v roku 1978 a nebolo úplne zbytočné. Stalo sa podkladom pre ďalšie dva úspešné romány Prísľub vášne a Kým nás smrť nerozdelí, ktoré naplno odštartovali kariéru krásnej ryšavky.

Písala v noci

Jej slabosť pre zlých chlapcov sa prejavila aj pri treťom manželovi. Iba deň po rozvode s Zugelderom si v roku 1978 vzala bývalého narkomana Williama Totha, s ktorým bola mimochodom v tom čase už v ôsmom mesiaci tehotenstva. Čakali spolu syna Nicholasa († 19). Štvrtá kniha Sľub ju vystrelila do najvyššej smotánky v San Franciscu, no jej manžel s pokrivenou minulosťou v týchto kruhoch nebol vítaný.

Ich zväzok sa skončil rozvodom v roku 1981 a asi vás neprekvapí, ak napíšeme, že sa vzápätí vydala za obchodníka s vínom Johna Trainu. Ten si adoptoval jej syna Nicka, dal mu svoje meno a vychovával ho ako vlastného. Spolu mali ďalších päť detí - Samanthu (37), Victoriu (36), Vanessu (35), Maxxa (32) a Zaru (32). „To, na čom mi najviac záleží, sú moje deti. Sú celým mojím životom a vždy boli,“ tvrdí Steelová o svojich potomkoch.

Keďže Danielle bola v tomto čase už uznávanou autorkou, ale zároveň chcela byť 100-percentnou mamou, nezostávalo jej nič iné, iba svoje knihy písať po nociach a spať sotva pár hodín. Nebolo nič výnimočné, ak mala rozpísaných aj viac kníh súčasne a aj vďaka tomu jej každý rok vyšlo hneď niekoľko noviniek. Každá jedna novela, či už v mäkkej, alebo tvrdej väzbe, sa okamžite stávala bestsellerom. Už keď sa zdalo, že úspešná Danielle konečne aj v súkromnom živote našla šťastie, prišla trpká skúška.

Tajomstvo

V roku 1993 istá spisovateľka chcela vydať knihu s odhalením, že Nick nie je synom Johna Trainu, ale bývalého feťáka Totha. Steelová ju zažalovala, pretože táto žena sa musela nejakým spôsobom dostať k spisom o adopcii, ktoré sú v Kalifornii tajné. Sudca vtedy rozhodol prinajmenšom zvláštne. Keďže Steelová bola slávna, jej syn podľa neho nemal rovnaký nárok na súkromie ako iné deti a jeho adopčný spis otvoril, čím neskôr dovolil, aby kniha vyšla.

Celý svet sa tak dozvedel pravdu a tento tlak zničil aj jej štvrté manželstvo. Po rozvode sa zo svojej bolesti vypísala v románe Malice, kde píše o tom, ako šťastné manželstvo rozbila tlač, ktorá vytiahla na povrch tajomstvá manželky. Oveľa väčšia rana však prišla v roku 1997, keď jej syn Nick, ktorý bol ústrednou postavou spomínaného súdneho procesu, spáchal samovraždu.

Dôvodom mala byť bipolárna porucha a tiež užívanie drog, no Steelová verí, že k tomu prispelo aj odhalenie pravdy o otcovstve. „Najťažšia vec, ktorá sa mi v živote stala, bola smrť môjho syna Nicka. Bolo to strašné pre nás všetkých, ale zároveň nás to ešte väčšmi zblížilo,“ povedala v jednom rozhovore.

Nespí

Steelová na lásku nezanevrela a v roku 1998 sa piatykrát vydala, a to za fi nančníka Toma Perkinsa. Toto manželstvo vydržalo sotva štyri roky. Na svojom blogu sa vyznala z toho, že hoci teraz žije sama, verí v lásku a neprestáva dúfať v osudové stretnutie. „Byť sám znamená nemať nikoho, s kým by si mohol zdieľať veci, zábavné alebo radostné chvíle, alebo tie bolestivé. Nie je nič úžasnejšie, ako byť v dobrom vzťahu, ale aj nič horšie ako byť v zlom.“

Samotu autorka zaháňa absolútnym zahĺbením sa do práce. Nedávno v rozhovore pre magazín Glamour priznala svoj kľúč k úspechu. Danielle nespí. Niekedy píše oblečená vo svojej kašmírovej nočnej košeli aj 20 - 22 hodín bez prestávky. „Nechcem ísť do postele, kým nie som taká unavená, že by som mohla zaspať aj na zemi. Ak spím štyri hodiny, je to pre mňa naozaj dobrá noc,“ povedala. Rusovláska stráži svoje súkromie a najmä súkromie svojich detí ako sup a rozhovory dáva iba veľmi zriedkavo.

Ak by ste ju chceli stretnúť na verejnosti, určite by ste sa mali vydať na jednu z prehliadok zvučných francúzskych značiek ako Chanel či Dior. Elegantná Danielle má vycibrený módny vkus, a to sa nalepilo aj na jednu z jej dcér Vanessu, ktorá je uznávanou módnou stylistkou. Ďalšie dcéry Samantha a Victoria sa zasa venovali modelingu. Počas roka žije striedavo vo Francúzsku, v Paríži či Saint Tropez a v San Franciscu, kde má k dispozícii 55-izbový dom v lukratívnej štvrti.

Zastaví ju až smrť

Steelová každý rok dokazuje, že sa na dôchodok nechystá. „Keď som prvýkrát začínala, mala som toho istého agenta ako Agatha Christie,“ povedala pre Glamour. „Mala som asi 19 rokov a ona mala si deväťdesiat. Raz som sa s ňou stretla a pamätám si, že povedala: ,Chcem zomrieť s tvárou na písacom stroji.‘ A ja to cítim rovnako. Chcem pokračovať naveky, proste len písať.“

A tak aj vo veku 71 rokov chrlí novely, na ktoré dychtivo čakajú čitateľky z celého sveta. Veď jej knihy boli preložené do 43 jazykov, 25 z nich sa dočkalo filmových adaptácií, z čoho dve boli dokonca nominované na prestížne ceny, tzv. malé Oscary – Golden Globe. Knihy píše ako klasik - na starom písacom stroji z roku 1946, ktorý si počas písania svojej prvej knihy kúpila za 20 dolárov z druhej ruky. Volá ho Olly. Otvoriť galériu Písací stôl: Je v tvare jej troch najpredávanejších kníh. Autorka píše na písacom stroji z roku 1946. Zdroj: Vanity Fair

„Je to veľká a ťažká mašina, ktorá je staršia ako ja, ale pracuje sa na nej ľahko a ja neviem písať na ničom inom.“ Aj tento rok uzreli svetlo sveta už tri jej knihy, a to je ešte len máj! Možno o pár rokov štvrtá najpredávanejšia autorka všetkých čias prekoná aj zvyšné tri mená - novelistku Barbaru Cartland, majsterku detektívok Agathu Christie a geniálneho poeta a dramatika Williama Shakespeara.

Sedem zaujímavosti o Steelovej

1. V roku 2006 jej vyšiel vlastný parfum Danielle v spolupráci s Elizabeth Arden. Dal sa kúpiť iba v špeciálnych predajniach.

2. Je držiteľkou Guinnessovho rekordu z roku 1989 za najdlhšie zotrvanie v rebríčku najpredávanejších kníh. Udržala sa tam nepretržite 381 týždňov.

3. V roku 2009 ju vtedajší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger uviedol do prestížnej Kalifornskej siene slávy.

4. Aby sa vyhla porovnávaniu svojich kníh, nepíše ich pokračovania. Doteraz vydala 179 kníh.

5. Už 25 rokov nepije kávu.

6. Aby prekonala fóbiu z lietania, absolvovala osemtýždňový kurz priamo na letisku v San Franciscu.

7. V roku 2002 bola povýšená francúzskou vládou do rytierskeho stavu za svoj prínos v kultúre.

Danielle v číslach