Celebritné nevesty so sladkým tajomstvom: Niektoré to odkladajú, iné s tým problém nemali

Svoj vzťah priznali v máji minulého roka a potom všetko nabralo rýchly spád.

V novembri požiadal raper Patrik Rytmus Vrbovský (42) moderátorku Jasminu Alagič (29) o ruku a už v januári dvojica priznala, že čakajú syna. V máji si zaľúbenci povedali áno! Ženích a nevesta, ktorej sa pod šatami rysovalo tehotenské bruško, žiarili šťastím. Jasmina však zďaleka nie je prvá známa nevesta s dieťatkom pod srdcom. So sladkým tajomstvom stáli v minulosti pred oltárom aj ďalšie celebrity.

Tehotné sa výdavali už v 19. storočí

Etnologička Katarína Nádska

Kedysi platilo, že nevesta by mala byť pannou. V dávnej minulosti sa vyžadovalo, aby nevesta mala prvý styk s mužom až počas svadobnej noci. Ale v 19. storočí sa to už tak prísne nebralo. Ak bola nevesta gravidná, upravili jej šaty tak, aby to bolo čo najmenej vidieť. Aj keď najmä na vidieku to všetci vedeli, podstatné bolo, že nevesta je „na poriadku“. Problém bol, ak dievčina zostala tehotná a nádejný ženích od sobáša odskočil. Dnes sa na gravidnú nevestu pozerá zhovievavo. Každá nevesta chce byť krásna a chce si svoj svadobný deň vychutnať, a preto sa často stáva, že najskôr sa narodí dieťa a až potom je svadba.

Nela Pocisková (28): Odklad práve pre tehotenstvo Otvoriť galériu Nela a Filip majú spolu syna Hektora a dcéru Lianu. Zdroj: Jana Keketi Herci a životní partneri Nela Pocisková (28) a Filip Tůma (41) to vzali celé tak trochu z opačného konca. Napriek tomu, že sú už dvojnásobnými rodičmi synčeka Hektora, ktorý oslávi v júni 3 roky a ročnej dcérky Lianky, dvojica si zatiaľ obrúčky nevymenila. Už keď čakala synčeka, Pocisková zavrhla možnosť, že by sa vydávala s bruškom.

A neskôr na to už vôbec nemala chuť. „Mám dve deti a robím, čo môžem,“ povedala pred časom zaneprázdnená Nela na margo svadby. „Pri dvoch deťoch skutočne nie je kedy nad svadbou uvažovať, ale bude. V sobotu, no ktorú, to zatiaľ nevieme,“ zavtipkoval si aj otecko Tůma.

Ivana Gottová (43): V piatom mesiaci Otvoriť galériu Rok svadby 2008 Zdroj: Bisen and Rose Idol žien, božský Kája, mal stovky mileniek, ale ani jedna ho nedokázala dostať k oltáru. Karel Gott sa oženil až ako 67-ročný. K oltáru si v januári 2008 odviedol priateľku, vtedy 31-ročnú vyštudovanú zdravotnú sestru Ivanu Macháčkovú. Obrad sa konal v kaplnke v meste hriechu a hazardu - v Las Vegas, len za účasti nevestinej mamy a ich dcérky. „S ohľadom na skutočnosť, že s Ivanou žijeme už sedem rokov pod jednou strechou a spoločne vychovávame našu dcéru Charlottu, som už dlhší čas premýšľal o našej svadbe,“ vysvetlil vtedy svoje rozhodnutie skoncovať so staromládeneckým životom Gott.

„Povedal som: Vezmeš si ma? A potom to išlo rýchlo, ako to v Las Vegas chodí - veľmi rýchlo. Takže to bolo veľmi spontánne,“ povedal Gott pre české médiá. Svadbu oslávili so svojimi najbližšími a priateľmi až po návrate do Prahy. Maestro a jeho manželka však vtedy zabudli dodať, že malá Charlotte Ella (13) bude mať o pár mesiacov sestričku Nelly Sofi u (11).

Petra Vajdová (33): Vo štvrtom mesiaci Otvoriť galériu Rok svadby 2018. Zdroj: Petr Adámek Herečka a kamionista Martin Hrnčiřík (43) sa zoznámili vlani počas pobytu na protialkoholickom liečení v českom Kroměříži. A udalosti nabrali rýchly spád. Zaľúbený Martin sa bleskovo rozviedol s manželkou Renatou, s ktorou boli sedem rokov, a ihneď po rozvode nasledovala svadba s Vajdovou.

Veľký deň sa odohral v úplnej tajnosti a zúčastnila sa na ňom len najbližšia rodina. „Vzali sa v polovici decembra 2018 a všetko bolo prísne strážené. Svadba sa konala neďaleko Bratislavy a dohodovali ju jej otec a sestra,“ prezradil zdroj Nového Času s tým, že na svadbe sa zišlo okolo tridsať ľudí.

Herečka už v tom čase nosila pod srdcom dieťatko, po ktorom dvojica od začiatku túžila. „Určite sme spolu chceli dieťa. Ja som chcel dieťa aj s exmanželkou, no ona nechcela,“ priznal pre Nový Čas kamionista, ktorý má z Petrinho tehotenstva nesmiernu radosť. „Termín pôrodu by mal byť koncom mája,“ prezradil Martin.

Zuzana Šebová (37): Vo štvrtom mesiaci Otvoriť galériu Rok svadby 2017 Zdroj: Lovely day Diváci ju milujú najmä v seriáli Horná Dolná, kde stvárňuje prostorekú a temperamentnú šenkárku Terezu. Po tom, čo sa prevalilo, že je tehotná s hercom Michalom Kubovčíkom (38), vynárali sa dohady, kedy bude svadba. Netrvalo však dlho a Šebová a Kubovčík si v júli 2017 povedali áno. Svadobný obrad prebehol len v kruhu najbližších vo Svätom Jure.

Nevesta na dobre utajovanej svadbe zažiarila v krásnych bielych šatách, pod ktorými sa už zreteľne rysovalo tehotenské bruško. „Prežili sme doteraz najkrajší deň v našich životoch a z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí tento deň s nami strávili a najviac jeden druhému,“ povedala pre portál markíza.sk Zuzana. V auguste ešte nakrúcala s bruškom a potom deň pred Vianocami sa stala mamou rozkošného chlapčeka, ktorému rodičia dali meno Rudko.

Aneta Parišková (45): V siedmom mesiaci Otvoriť galériu Rok svadby 2011. Minulosť: Manželstvo s Kanaďanom Markom stroskotalo. Zdroj: tv joj Jojkárska moderátorka a Kanaďan Mark Sedlmair (39) sa dali dokopy v septembri 2010 po zoznámení sa vo výťahu. Tri mesiace nato sa prevalilo, že Aneta čaká s fešákom mladším o šesť rokov dieťa. Vtedy bola ešte v rozvodovom konaní s českým podnikateľom Davidom Dočekalom (41) a s otcom svojho prvorodeného syna Daniela (10).

V máji nasledujúceho roka ich súd rozviedol, a tak Anete a Markovi už nič nebránilo v spoločnom živote. Svadbu v júni 2011 chceli utajiť, Aneta si dokonca v práci zobrala niekoľko dní voľna. „Bola to miniatúrna svadba, konala sa na úrade v Bratislave. Dohodli sme sa, že svadbu oslávime vo väčšom kruhu. Spojíme to však s narodením bábätka,“ povedala vtedy moderátorka, ktorá bola v čase sobáša už v ôsmom mesiaci tehotenstva.

Manželstvo, z ktorého sa narodili dvaja chlapci Nathanko (7) a Gabrielko (6), však tiež stroskotalo a manželia sa v roku 2017 rozviedli. Vraví sa, že do tretice všetko dobré. Po dvoch nevydarených manželstvách je Parišková opäť zasnúbená. S priateľom Miroslavom Polakovičom (47), ktorý pracovne pôsobí v oblasti informačných technológií v Kalifornii a má dve dcéry z predchádzajúceho manželstva, plánujú spoločnú budúcnosť. Partneri sa už pripravujú na svoj veľký deň, termín svadby však zatiaľ snúbenci taja.