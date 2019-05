Wilder obhájil titul WBC: Súpera poslal k zemi brutálnou pravačkou už v prvom kole

Americký profesionálny boxer Deontay Wilder deviatykrát obhájil opasok organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii. Tentoraz sa mu to podarilo expresným knokautom.

V newyorskom Barclays Center knokautoval krajana a prednostného vyzývateľa Dominica Breazealea už v čase 2:17 min prvého kola z dvanástich vypísaných.

This angle of the Wilder knockout is insane pic.twitter.com/JZW4qlfDpB — State of Combat Podcast (@StateofCombat) 19. mája 2019

Tridsaťtriročný Wilder, ktorý boxoval po prvý raz od decembrovej kontroverznej remízy s Britom Tyson Furym, si pripísal 41. víťazstvo, z toho jubilejné 40. pred časovým limitom. Proti Breazealeovi bol jednoznačným favoritom, čo potvrdil tvrdou pravačkou, po ktorej sa vyzývateľ nedokázal pozviechať v desaťsekundovom limite.

Ako najbližší Wilderov oponent sa momentálne najviac javí Kubánec Luis Ortiz, ktorý s Američanom prehral v marci 2018 technickým knokautom v desiatom kole. Šampión WBC však prisľúbil aj odvetu s Furym či súboj s ďalším Britom Anthonym Joshuom, ktorému patria zvyšné tri prestížne tituly (WBA, IBF, WBO). "Odveta sa uskutoční, aj ďalšie veľké zápasy. Všetky zainteresované strany diskutujú, žiadne dvere nie sú zatvorené," povedal Wilder na webe Bad Left Hook.