Slovenská reprezentácia fandí Nemecku: Dnes sa hrá aj o náš krk!

Nálada po víťazstve je vždy dobrá, zhodli sa slovenskí hokejisti po jednoznačnom triumfe nad Britmi 7:1. Slovenským hokejistom to však vôbec nemusí stačiť.

Posledné dva zápasy na majstrovstvách sveta v Košiciach vyhrali so skóre 13:4, ale kdesi v hlavách im bliká kontrolka, že to všetko nemusí stačiť. Slovenskú nádej na štvrťfinále držia na svojich hokejkách Nemci, ktorí musia zdolať Američanov. A po včerajšom výprasku od Kanaďanov (1:8) im asi veľa sebavedomia nepribudlo.

"Dúfam, že v utorok proti Dánom to nebude naše posledné vystúpenie na týchto majstrovstvách. Nemcom asi budeme všetci fandiť, ale čo sa má stať, to sa stane. Uvidíme," uviedol útočník Michal Krištof, ktorý mal proti Britom dve asistencie. "Určite si zápas Nemcov s Američanmi pozriem, zrejme iba v televízii. A budem fandiť Nemcom," priznal brankár Denis Godla. Zatiaľ čo Godla si "odbil" zápasovú premiéru na majstrovstvách sveta, útočník Marián Studenič strelil svoj prvý gól na svetovom šampionáte. V zápase vydal zo seba všetky sily, po ňom bol viditeľne unavený. "Neviem, čo budem robiť počas zápasu Američanov s Nemcami. Možno to budem jedným okom sledovať a uvidíme, ako to dopadne," skonštatoval Studenič.

Na rozdiel od väčšiny hráčov si tréner Craig Ramsay zápas, ktorý môže rozhodnúť o osude Slovákov, nepozrie. "Nikdy som také veci nerobil. Ani neviem, čo mám na to povedať. Nechceli sme sa dostať do tejto situácie, ale nevyhli sme sa tomu. Určite mi nakoniec niekto povie, ako sa to skončilo," povedal Ramsay.

Slovenskí hokejisti zakončia vystúpenie v základnej skupine v Košiciach utorkovým súbojom proti Dánom. Ak Nemci a Kanaďania nezdolajú Američanov, bude to ich posledné vystúpenie na šampionáte. V Steel aréne odohrali výborné zápasy proti favoritom, ale pokazený záver súboja s Nemcami ich bude zrejme ešte dlho mátať. "Bez ohľadu na to, ako to dopadne medzi Nemcami a Američanmi, musíme sa dobre pripraviť na zápas s Dánskom. Verím, že ho zvládneme," uviedol Matúš Sukeľ, s piatimi gólmi najlepší strelec tímu SR.