V budúcnosti nás čakajú veľké zvraty v počasí: Dôkazom je tohtoročná jar

Aj v budúcnosti musí Slovensko rátať s výraznými zvratmi v teplotách, aké ukázala tohtoročná jar.

Upozorňuje na to klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško, podľa ktorého sa premenlivosť teplôt netýka len jari, ale aj ostatných ročných období.

Nestabilné teploty podľa klimatológa súvisia aj so suchom. "Pokiaľ nie je stabilná snehová pokrývka počas zimy, tak potom na jar, keď sa nevyskytujú zrážky, môže sucho začínať veľmi skoro a v priebehu leta sa zhoršuje," konštatoval s tým, že nedostatok vody bude v nasledujúcich rokoch na Slovensku problémom, aj keď sa môžu vyskytnúť aj obdobia s veľkým množstvom zrážok.

Mimoriadne suchý a teplý bol rok 2018, na čo SHMÚ upozornil už koncom roka. V niektorých okresoch preto poľnohospodári prišli až o tretinu plodín. Prvé známky sucha sa vlani začali objavovať v apríli, najmä kvôli chýbajúcemu snehu, ktorý by sa topil. Počas nasledujúcich mesiacov sa sucho prehlbovalo, najmä pre nadpriemerné teploty.

V priebehu jesene sa sucho ešte prehĺbilo, čo SHMÚ označil za pozoruhodné. Priestorový úhrn zrážok počas jesene 2018 pre celé územie SR bol 6. najnižší od roku 1984. Približoval sa k hodnotám z druhej polovice 80. rokov 20. storočia, kedy boli napríklad problémy so zásobovaním Košíc vodou.

Nepriaznivý stav z roku 2018 sa podľa Faška preniesol aj do prvých mesiacov tohto roka. "Iba v januári boli zrážky normálne, v ďalších mesiacoch výrazne podnormálne," zhodnotil. V súčasnosti, na prahu leta, sa síce podľa jeho slov vyskytuje viac zrážok, ale viac sa toho aj vyparí. "Dosť ťažko sa dá očakávať, že by sa nepriaznivý stav hladín podzemnej vody začal výraznejšie zlepšovať - aj ak by boli zrážky normálne. Nehovoriac o tom, že môžu byť podobné ako v lete 2018," varuje Faško.