Lietadlo sa krátko po štarte zrútilo do mora: Zomrelo 5 ľudí, vrátane pilota

Pri sobotňajšej nehode malého súkromného lietadla v Hondurase zomrelo päť cudzincov, vrátane pilota.

Oznámili to podľa agentúry Reuters tamojšie úrady. Lietadlo krátko po štarte spadlo do mora, príčina nehody zatiaľ nie je známa. Podľa agentúry AFP sú obeťami nehody štyria Kanaďania a jeden Američan. Lietadlo Piper PA-32-260 údajne mierilo z ostrova Roatán do zhruba 80 kilometrov vzdialeného prístavného mesta Trujillo. Roatán je obľúbenou destináciou turistov zo Spojených štátov, Kanady a Európy.