Dcéra išla v šľapajach matky, až do osudného dňa: Hrozivá predtucha sa naplnila

"Keď som počula vo vysielačke, že nastal ťažký pád, hneď som vedela o koho ide," začala svoju spoveď o tragickej nehode Charlotte Inglis.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jej dcéra Olivia (†17) sa rozhodla, rovnako ako ona, pre jazdectvo. Keď vyrástla rozhodla sa, že sa pokúsi ísť v šľapajách matky, ktorá je v komunite austrálskeho jazdectva slávnou pretekárkou. "Len raz predtým zvládla 5 skokov po sebe. Dvakrát pri tom spadla, no nebolo to nič vážne," opísala okolnosti, ktoré predchádzali osudovým pretekom. Podľa portálu Dailymail mala hrdá matka mladej nádejnej športovkyne od rána nepríjemné pocity.

Keď teda počula vo vysielačke organizátorky o ťažkom páde, intuitívne sa rozbehla priamo k osudnej prekážke, kde sa jej predtucha naplnila. "Spýtala som sa ošetrovateľa, či bude žiť lebo jej oči boli veľmi divné." Zdravotník jej mal povedať, že dievčina má stále pulz. Potom však prišlo veľké zdesenie. "Ten chlap nevedel ovládať svoje nástroje. Kyslíkovú masku sme jej museli pumpovať ja s priateľkou, lebo on to nevedel." Medzičasom sa totiž zmenili pravidlá a na súťaž nedohliadali štátni lekári, ale súkromná firma. Kým prišiel kvalifikovaný doktor, ubehlo osudových 20 minút.

"Vôbec nebol pripravený na takúto situáciu. Nevedel ako má používať svoje nástroje," povedala Charlotte. "Vyčítam si, že som nedávala pozor na podmienky súťaže. Keby som vedela, že tam nie je poriadne zabezpečený zdravotnícky servis, nedovolila by som jej súťažiť." Teraz dúfa, že sa šport, ktorý jej zobral dcéru, zmení. "Prekážky musia stavať skúsení jazdci, ktorí pripravia primeranú náročnosť. Tréneri a jazdci, by mali otvorene hovoriť o svojich obavách a nie len mlčky pritakávať a riskovať." Príbehom svojej tragickej straty sa tak pokúša o to, aby sa už žiadnej matke nestalo nič podobné ako jej.