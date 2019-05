Kapitán Sekera zdvihol v kabíne hlas, zápas Američanov radšej pozerať nebude

Tak ako proti Francúzsku i proti outsiderovi z Veľkej Británie sme úlohu favorita splnili. Slovenskí hokejisti si na MS v Košiciach pripísali do tabuľky ďalšie tri body.

Pred posledným zápasom s Dánskom ich majú Slováci deväť a stále šancu ešte postúpiť do štvrťfinále. Všetko ale môže zmeniť nedeľňajší zápas USA - Nemecko. Ak v ňom Američania vyhrajú (stačí aj za 2 body), je jasné, že Slovensko si štvrťfinále opäť na MS nezahrá.

"Začali sme dobre, potom sme trocha poľavili a začali vymýšľať. Briti hrali dobre, mali aj šance, dali sme ale veľa gólov. Zápas USA - Nemecko pozerať nebudem," vravel pre RTVS po zápase kapitán Andrej Sekera.

Obranca Martin Marinčin: "Sekera mal medzi tretinami príhovor, hoci sme vyhrali jasne, robili sme tam chyby a so silnejšími súpermi, by sme mohli na ne doplatiť."

Asistent trénera Michal Handzuš: "Vždy je dôležitý štart, dali sme tri góly a to bolo dôležité. Vždy keď sa vrátime k jednoduchej hre, tak to ide. Keď začneme vymýšľať, aj pod vplyvom vysokého vedenie, robíme chyby, nehráme ako tím."

Do streleckej listiny sa zapísal aj Marián Studenič: "Užili sme si dnešný zápas. Väčšinu času sme boli v útočnom pásme. V kútiku duše verím, že Nemci to s Američanmi môžu uhrať. Zaslúžili by sme si, aby nám Nemci pomohli."