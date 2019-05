Trenčín zvládol kľúčový zápas: Podbrezová v lige končí

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová skončia vo Fortuna lige 2018/2019 na poslednom dvanástom mieste, ktoré znamená zostup do druhej najvyššej súťaže.

V 9. kole nadstavbovej skupiny o záchranu prehrali v Myjave s AS Trenčín 0:4 a zápas pred koncom sezóny zaostávajú o štyri body práve za svojím sobotným súperom. Trenčania figurujú na jedenástej priečke a v záverečnom kole zabojujú, aby sa vyhli baráži.

Prvé tri góly padli z jedenástok, dve premenil Joey Sleegers a jednu Hamza Čatakovič, ktorý skóroval aj z hry a stanovil výsledok.



9. kolo skupiny o záchranu

AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 4:0 (2:0)

Góly: 5. a 65. Sleegers (oba z 11 m), 45.+1 a 71. Čatakovič (prvý z 11 m). Rozhodovali: Glova - Ferenc, Bednár, ŽK: Kiwior, Viazanko (obaja Podbrezová), 459 divákov

Trenčín: Šemrinec - Slávik, Kleščík, Šulek, Skovajsa - Van Arnhem, Zubairu, Paur (27. Lamine) - Sleegers, Čatakovič (75. Ubbink), Corryn (79. Roguljič)

Podbrezová: Vantruba - Obročník (23. Wiezik, 83. Mejri), Bartoš, Kiwior, Viazanko - Ďatko, Oravec, Paraj, Hlohovský - Halgoš (46. Špyrka) - Leško

V úvode sa hral bojovný futbal, oba tímy si uvedomovali dôležitosť duelu. Po jednej z vybojovaných lôpt odcentroval Paur, hostia sa ubránili. Ofenzívne akcii boli aj naďalej výhradne v réžii Trenčína, Corryn našiel v šestnástke Paura, ktorého zakončenie zblokoval protihráč. Ešte väčšiu šancu na zvýšenie náskoku mal Zubairu, jeho strelu zvnútra šestnástky zneškodnil brankár Vantruba. Po ďalšom centri spálil tutovku v bezprostrednej blízkosti Čatakovič. Podbrezová vystriedala už v 23. minúte, Wiezik nahradil Obročníka a práve on mohol vzápätí po príchode na trávnik vyrovnať, jeho pokus však išiel nad. Veľmi rýchlo musel striedať aj Trenčín, Paur mal zdravotné problémy a namiesto neho nastúpil Lamine. V 30. minúte zahodil tutovku na 2:0 Sleegers, keď sa po prihrávke Zubairua zameral na dôraz a chýbala mu presnosť. V nadstavenom čase úvodného dejstva domáci slávili druhý zásah a opäť z jedenástky. Kiwior fauloval Sleegersa a Čatakovič s prispením žrde prekonal Vantrubu.

Cez prestávku Špyrka nahradil Halgoša a Podbrezovej zostával druhý polčas, aby sa vyhla priamemu zostupu do druhej ligy. Na zachovanie nádeje potrebovala minimálne remízu, no nedarilo sa jej súvisle zatlačiť súpera, hoci dopredu sa tlačila vo väčšom počte. To otváralo priestor na trenčianske kontry. Lamine vysunul do samostatného úniku Čatakoviča, ten však neuspel zoči-voči Vantrubovi. Na opačnej strane sa práce dočkal Šemrinec pri strele striedajúceho Špyrku. Po ojedinelej príležitosti "železiarov" prišla tretia rana do ich siete, ktorá do tretice padla z pokutového kopu. Arbiter ju zapískal po súboji Bartoša s Corrynom a Sleegers si pripísal druhý gól. Tento moment definitívne zlomil podbrezovskú snahu a rezignované mužstvo inkasovalo aj v 71. minúte, keď Čatakovič poľahky prešiel obranou a aj on pridal svoj druhý zásah. Stretnutie sa za jasného stavu iba dohrávalo, striedajúci Roguljič síce mohol zvýšiť na 5:0, ale už len záverečný hvizd spečatil zostup hostí.