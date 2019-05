Jana začala pátrať v rodnej dedine, nečakaný výsledok ju dostal: Tajomstvo predkov ukrýva kostol!

Hľadanie prinieslo svoje ovocie! Jana (53) začala pátrať po svojom rodokmeni a narazila na nečakanú vec.

Máte podobný príbeh ako pani Jana? Napíšte nám na tip@novycas.sk!

Vyštudovaná učiteľka žije v Banskej Bystrici, do rodnej Ivanky pri Nitre (okr. Nitra) ju to stále srdcom ťahá. A práve tu zistila, že zvony, ktoré bijú na „dolnom“ kostole, darovali farnosti jej predkovia.

Zvony „dolného“ kostola v Ivanke pri Nitre, ktorý sa nachádza na cintoríne hneď vedľa kláštora, odhaľujú tajomstvo. „Keď mi pred pár rokmi odrástli deti, začala som rozmýšľať, kto vlastne som a kam patrím. Nejako si dať veci dokopy, vrátiť sa do detských čias a zistiť, kto vlastne boli moji predkovia,“ začína rozprávanie Jana (53). Banskobystričanka vyrastala v Ivanke pri Nitre, preto jej prvé kroky pri pátraní viedli práve sem a pred asi pol rokom jej pátranie začalo byť intenzívnejšie.

Dôkaz aj na fare

Vtedy narazila na niečo, čo jej vzalo dych. „Zvony v kostole darovali moji predkovia, respektíve niekto z rodiny. Nič o nich zatiaľ neviem, som len na začiatku hľadania, zápisy na miestnej fare i na zvonoch sú však toho dôkazom. Pre mňa je to niečo silné, veľmi sa túžim dozvedieť ten príbeh, ako to bolo, kto boli tí ľudia, čo robili a prečo sa tak rozhodli,“ opisuje dojatá Jana, ktorej rodina bola vždy umelecky založená. „Dedko vraj hrával v kostole na organe, mamina je dokonca keramikárka. Je to, akoby som objavila malý zázrak,“ dodáva. Zároveň sa nevzdáva a chce pátrať ďalej. „Niečo také odporúčam každému, je to neuveriteľne silný pocit,“ zakončí dojatá Jana.