Tragická smrť Tomáša († 16): 5 otázok okolo krvavej drámy! Polícia pracuje s viacerými verziami

Majú strach! Na okraji Žiliny došlo vo štvrtok popoludní ku scéne ako vystrihnutej z hororu.

Beštiálny páchateľ, ktorý sa vydával za pracovníka odpisujúceho energie, vošiel do paneláka, kde zaklopal na dvere jedného z bytov. Dvere otvorila tínedžerka (16), ktorú sa bezcitný útočník podľa slov jej kamarátky pokúsil sexuálne zneužiť. Na pomoc jej pribehol kamarát Tomáš († 16), čo sa mu stalo osudným.

Páchateľ gymnazistu bodol nožom, na následky čoho zomrel. Dievčina skončila v nemocnici. Vrah z miesta ušiel a muži zákona po ňom doposiaľ pátrajú. Tragický prípad je stále zahalený rúškom tajomstva, mladé dievčatá v Žiline sa však boja. Nový Čas prináša 5 otázok, ktoré polícia doteraz nezodpovedala.

1. Kto volal políciu?

Muži zákona poskytli ku krvavej dráme stručné stanovisko. „Vo štvrtok 16. mája popoludní došlo v žilinskom byte za doposiaľ presne nezistených okolností k usmrteniu 16-ročného chlapca a k zraneniu 16-ročného dievčaťa,“ informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík s tým, že na prípade intenzívne pracujú. Podľa prvotných informácií mužov zákona zalarmovali susedia, ktorí počuli zo 6. poschodia silný vresk. To však zatiaľ nik nepotvrdil.

2. Kde je nôž?

Podľa kamarátky napadnutej školáčky beštiálny útočník zazvonil na dvere bytu a sexuálne sa na dievčinu (16) vrhol. „Tomáš ju chcel zachrániť, a tak jej pribehol na pomoc. Bodol ho nožom a ju porezal na ruke. Jej život sa podarilo zachrániť, ale Tomáša už nie,“ opísala hrozivé detaily. Po páchateľovi však doposiaľ niet ani stopy a otázne je, čo sa stalo s nožom, ktorý mladého chlapca usmrtil. Polícia sa k tomu, či už zaistila vražednú zbraň, dosiaľ nevyjadrila.

3. Prečo mlčia?

Nový Čas žiadal políciu aj o popis páchateľa. „Nebudeme poskytovať teraz popis, lebo pracujeme s viacerými verziami,“ vyjadril sa Moravčík. Pátranie po útočníkovi však zatiaľ nevyhlásili a nezverejnili ani identikit. „Polícia mala okamžite vyhlásiť pátranie a to, že to neurobila, znamená, že pátrajú po pravdepodobnejšej stope ako je oficiálna alebo najviac medializovaná,“ vysvetľuje bývalý kriminalista Jozef Vachálek.

4. Kto bol v byte?

Susedia uviedli, že z miesta činu videli utekať muža v montérkach, na ktorých mal červenú mikinu. „Ten chlap mohol mať okolo 50 rokov a sledoval ju už od autobusovej zastávky. Šla domov a on sa za panelákom prezliekol do montérok a do paneláka ho niekto vpustil s tým, že odpisuje energie. Zazvonil na dverách bytu a sexuálne sa na ňu vrhol,“ prezradila jej kamarátka. Podľa tohto tvrdenia tak v byte mali byť útočník, dievča a Tomáš.

5. Stráži školáčku polícia?

Hovorkyňa žilinskej nemocnice Lenka Záteková informovala, že gymnazistka po útoku leží na jednom z ich oddelení. Na otázku, či je tínedžerka strážená políciou, však už neodpovedala. „Vzhľadom na citlivosť celej udalosti nebudeme poskytovať ďalšie informácie,“ dodala.