Sexuálna závislosť je už oficiálna choroba: Ako sa dá spoznať? Toto je 10 dôležitých otázok

Od A - akné až po Z - zuby a ich bolesti! Až 55 000 chorôb a odlišných symptómov tvorí zoznam, ktorý eviduje Svetová zdravotnícka organizácia! Od 20. mája k nim pribudnú aj obsedantné sexuálne poruchy.

Jednoducho povedané, ten, kto je sexuálne závislý, je už oficiálne považovaný za chorého. Čo si o tom myslia slovenskí sexuológovia? A ako možno odhaliť a liečiť sexuálnu závislosť?

Za sexuálnu závislosť možno považovať rôzne aktivity sexuálneho smeru, ktoré narušujú bežný život človeka - zanedbáva svoju prácu, svoje koníčky či dokonca rodinný život. „Možno ju zamieňať za hypersexualitu - teda za nadmernú sexuálnu túžbu, čo v praxi znamená, že človek má zvýšené sexuálne potreby oproti väčšine ľudí,“ vysvetľuje sexuologička Daniela Šedivá. „Niektorí majú chuť a potrebu sexu raz za pol roka, niektorí dva, tri- a viackrát denne. Sú to vrodené faktory, ktoré človek má. Je to jeho norma. Ale hypersexualita je porucha vtedy, keď to človeku už prekáža, napr. namiesto toho, aby išiel do práce, potrebuje sexuálnu aktivitu,“ dodáva.

Chorý trpí

Nutkavé sexuálne správanie sa teda v máji dostalo do novej upravenej verzie zoznamu Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nej chorobu zadefinovala ako „trvalú neschopnosť kontrolovať intenzívne sexuálne impulzy alebo túžby, ktoré spôsobujú značné utrpenie alebo zhoršovanie stavu“.

Táto diagnóza patrí do sekcie impulzívnych porúch a má značku CSBD, čiže v anglickom origináli „Compulsive Sexual Behavior Disorder“. Človek s touto poruchou neprežíva neustále potešenie, skôr naopak. Nekontrolovateľné sexuálne impulzy, utkvelé predstavy, sexuálne potreby mu spôsobujú emočnú bolesť. Práve táto bolesť bude predmetom štúdií odborníkov, aby dospeli k správnej a účinnej liečbe. Pri diagnostike CSBD bude potrebné vylúčiť možné psychické poruchy ako depresiu či úzkosť. Ďalej sem nebudú zaraďované osoby s parafilnými poruchami - pedofíliou, exhibicionizmom alebo voyeurizmom. Preto je potrebné, aby sa problematikou zaoberali naozajstní odborníci.

Koľko ľudí trpí CSBD?

Myslíte si, že táto porucha je veľmi rozšírená? Potom sa mýlite. Podľa posledných vedeckých výskumov trpí poruchou CSBD len 1-2 % jedincov. Správne diagnostikovanie poruchy CSBD sťažujú nasledovné faktory: morálka, náboženstvo, duševné zdravie. Ide o veľmi subjektívne činitele, na základe ktorých sa mnohí domnievajú, že práve oni trpia nutkavým sexuálnym správaním.

Závislosť je aj porno

Za sexuálne závislých sú považovaní aj tí, čo v nadmernej miere sledujú porno. Rôzne aktivity sexuálneho smeru im narušujú ich bežný život. Zanedbávajú svoju prácu, koníčky či dokonca rodinný život. Len od porna je podľa odhadov v Nemecku závislých pol milióna ľudí, z nich je až 90 percent mužov. Podľa sexuologičky Danice Caisovej aj Slovenky sa sťažujú na to, že ich muži zanedbávajú. „Muž sa vyhýba sexu a vyhovára sa, že je unavený a potom ho pristihne pri sledovaní porna. Keby sa v rozumnej miere venoval pornografii a partnerke, tak tým ženám by to až tak neprekážalo. Prekáža im však, že muži uprednostňujú porno pred skutočným sexom. Nie všetci sexuológovia na svete však súhlasili s tým, aby práve toto bolo vyčlenené ako samostatná kategória.

Ako často mať sex

Danica Caisová, sexuologička

- Je veľmi ťažké povedať, čo je norma, norma je taká široká. V závislosti od veku, pohlavia, dĺžky vzťahu... Samozrejme, keď sú ľudia čerstvo zaľúbení, je túžba po pohlavnom spojení ďaleko silnejšia ako u manželov po 20 rokoch. Najčastejšie partnerský súlad súvisí s rozdielnosťou, jeden z partnerov chce mať sex 3-krát za týždeň a druhému stačí 3-krát do roka. Samozrejme, že partnerovi, ktorý chce styk len 2-krát do roka sa zdá, že keď niekto chce 3x za týždeň, že je to závislosť...

Som závislý?

Nie každý, kto má rád sex a často sexuje, je aj sexuálne závislý. Otestujte sa! Ak si odpoviete viac než 3x ,,áno“, je to náznak toho, že môžete byť závislí. Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo psychoterapeutmi.

1. Potrebujete v poslednom čase silnejšie provokácie a častejšie sex?

2. Mysleli ste už niekedy na to, že by ste nemali mať sex tak často?

3. Sexujete, aby ste unikli z bežnej reality alebo sa zbavili napätia?

4. Cítite sa po sexe vinní alebo totálne zdeprimovaní?

5. Masturbujete ešte aj po sexe?

6. Potrebujete počas sexuálneho styku stále častejšie stimuláciu pomocou fantázie alebo porna?

7. Meníte často milencov, alebo máte paralelne viac ,,vzťahov“?

8. Strácate čas počas sexuálnych aktov alebo myšlienok na ne v práci?

9. Zanedbávate zdravie a blaho rodiny na úkor túžob?

10. Klesá vám produktivita a schopnosť koncentrácie, keď neustále myslíte na sex?

Slováci a sex