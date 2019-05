Krízový stav slovenskej vojenčiny: Armáde chýba 5 000 vojakov

Začína ísť do tuhého. Ministerstvo obrany zverejnilo novú koncepciu manažmentu ozbrojených síl, podľa ktorej nám ku koncu minulého roka chýbalo takmer 5 000 vojakov, čo je historické maximum.

Veľké číslo je spôsobené nielen finančným ohodnotením v armáde, ale aj atraktívnosťou samotného povolania. Čo s tým bude rezort obrany pod vedením Petra Gajdoša robiť?

Nelichotivé čísla priznáva samo ministerstvo, ktoré nedávno spustilo aj náborovú kampaň. „Rezort obrany aktuálne čelí najvážnejšej kríze týkajúcej sa manažmentu vojenského personálu OS SR od vzniku OS SR,“ píše sa v materiáli. Pripomínajú, že je nevyhnutné vytvoriť finančné, materiálne, ale aj legislatívne podmienky, ktoré budú zodpovedať aktuálnemu vývoju v bezpečnostnom prostredí. Ministerstvo apeluje na to, že je nutné investovať do rozvoja vojenského personálu, keďže podcenenie tohto vývoja by bolo rizikom - najmä udržať armádu v stave pripravenosti riešiť prípadné konfliktné situácie.

Gajdošov materiál hovorí aj o tom, že armáda sa musí vysporiadať s členmi, ktorí inklinujú k extrémizmu a pravicovému nacionalizmu a problémom je systém odmeňovania či prípravy vojaka pri prechode na trh práce. „Nedostatok uchádzačov o štátnu službu v OS SR v kontexte s pomerne vysokou odchodovosťou kvalitných profesionálnych vojakov má negatívny dopad aj na naplnenosť vojenským personálom,“ dodáva ministerstvo. V súvislosti s tým navrhujú výrazné zvýšenie zárobkov vojakov, nový zákon o štátnej službe, ale aj zvýšenie úrovne kvality života vojakov a ich rodín.

Ako zarábajú vojaci