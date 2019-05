Sučka rotvajlera prekvapila: Čakali 6, na svet prišlo 16 šteniatok

Sučka rotvajlera Roxy poriadne šokovala svojich majiteľov. Na svet priviedla nečakane veľa šteniatok. Podaril sa jej totiž unikátny vrh šteniatok vo Veľkej Británii.

Ultrazvukové vyšetrenie u veterinára ukazovalo, že Roxy sa stane mamičkou 6 šteniatok. Jej majitelia, armádny poddôstojník Mark Marshal (32) so ženou Laurou sa veľmi tešili na malé rozkošné šteniatka a verili, že ich budú zvládať aj popri svojich 4 deťoch. No zostali šokovaní!

Roxy na jeden vrh totiž priviedla na svet 16 šteniatok. Po tejto prekvapivej správe sa Markovi a Laure narodilo piate dieťa. Keďže Mark musí chodiť do práce a Laura by sama nezvládla 5 detí a 16 šteniatok, rozhodli sa, že keď budú mláďatká pripravené, pôjdu do nových domovov. Jedno šteniatko si však predsa len nechajú - dali mu meno Bella.

