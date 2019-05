Rakúsky vicekancelár Strache rezignoval: Zabránil tak rozpadu vládnej koalície

Šéf pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache odstúpil v sobotu z funkcie vicekancelára.

Stalo sa tak po zverejnení informácií, že ponúkal pred voľbami v krajine v roku 2017 vládne zákazky výmenou za politickú podporu, informovala agentúra DPA.

Strache v televíznom vysielaní oznámil, že odstúpil z funkcie preto, aby zabránil rozpadu vládnej koalície konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza a FPÖ.

"Ako vicekancelár som ponúkol svoju rezignáciu kancelárovi Kurzovi, ten prijal toto rozhodnutie," citovala Stracheho agentúra AFP. Strache ďalej uviedol, že neporušil žiaden zákon. Priznal však, že ide o "trápnu" záležitosť.

Nemecké médiá priniesli v piatok správy o tom, že rakúsky vicekancelár a šéf pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache ponúkal pred voľbami v krajine v roku 2017 vládne zákazky výmenou za podporu údajnej bohatej ruskej darkyne.

Denník Süddeutsche Zeitung (SZ) a týždenník Der Spiegel zverejnili výňatky z videonahrávky, ktorá podľa nich zachytáva Stracheho stretnutie so ženou tvrdiacou, že má záujem investovať veľké sumy peňazí v Rakúsku.

Schôdzka prebehla v júli 2017 vo vile na španielskom ostrove Ibiza a nahrávka z nej bola zhotovená tajne a neskôr poskytnutá obom médiám, uviedli SZ a Der Spiegel. Konštatovali, že stretnutie bolo jasnou pascou zameranou na kompromitáciu Stracheho. Zúčastnil sa na nej aj súčasný predseda poslaneckého klubu FPÖ v rakúskej Národnej rade Johann Gudenus.

Údajná neter ruského oligarchu povedala, že chce v Rakúsku investovať štvrtinu miliardy eur. Strache jej navrhoval, aby kúpila denník Kronen Zeitung a následne jeho spravodajstvom pomohla FPÖ v predvolebnej kampani.

Žena opakovane naznačila, že by mohlo ísť o špinavé peniaze, uviedla agentúra DPA. Napriek tomu s ňou Strache a Gudenus strávili šesť hodín a diskutovali o investičných možnostiach. Strache podľa správ uviedol, že za podporu strany by bolo mysliteľné udelenie verejných zákaziek.

Strache na nahrávke hovorí aj o tom, že "niekoľko veľmi majetných" ľudí by malo poskytnúť FPÖ na kampaň sumy od 500.000 do dvoch miliónov eur, a to prostredníctvom verejnoprospešného združenia platbami, ktoré nebudú úradne nahlásené.

Na videu Strache tiež tvrdí, že by chce pretvoriť rakúsky mediálny systém po vzore Maďarska. Za vlády tamojšieho pravicovo-konzervatívneho premiéra Viktora Orbána bola sloboda tlače v krajine rozsiahlo obmedzená, uviedla rakúska verejnoprávna televízia ORF.

Zverejnenie nahrávky podľa nej vyvoláva mnoho otázok. Je napríklad nejasné, kto nastražil politikom pascu alebo kto poskytol materiál médiám. Der Spiegel a SZ sa odvolali na ochranu zdrojov. Rovnako nie je zatiaľ objasnené, prečo sa inkriminujúce video objavilo až teraz - týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Strache v písomnom stanovisku pre Der Spiegel uviedol, že išlo o "čisto súkromné" stretnutie v "uvoľnenej, nenútenej a bujarej dovolenkovej atmosfére", pričom na ňom opakovane "upozornil na relevantné zákonné predpisy a potrebu dodržiavania rakúskeho právneho poriadku" aj v prípade príspevkov pre stranu. Dodal, že on ani FPÖ od týchto osôb nikdy nedostali žiadne výhody ani im nič také neposkytli.

"Mimochodom, okrem skutočnosti, že počas večera sa podávalo mnoho alkoholu, tam bola aj vysoká jazyková bariéra," doplnil Strache.

Šéfka opozičnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová v reakcii žiadala okamžité odstúpenie podpredsedu vlády Stracheho. Zodpovednosť musí podľa nej prevziať aj kancelár Sebastian Kurz, a to "ešte dnes", keďže on sa rozhodol pre koalíciu svojich ľudovcov z ÖVP s FPÖ.

"Toto video ukazuje všetko, hovorí všetko a poskytuje hlboký pohľad. Cesta do neliberálnej demokracie - pre niektorých zjavne synonymum pre kleptokraciu - bola dlho plánovaná," kritizovala Rendiová-Wagnerová v súvislosti s vyjadreniami Stracheho.

"Keď sa táto správa a toto video ukážu ako pravdivé, bude jedno jasné: Strache a Gudenus sú zrelí na odstúpenie. A rovnako jasné: táto vláda skončila, to musí vidieť aj Sebastian Kurz. Nové voľby už nemožno nijako obísť," tvrdí šéfka liberálnej strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová.

Hovorca a hlavný kandidát zelených v eurovoľbách Werner Kogler položil vo vyhlásení otázku, či sa "zopakuje odveký kolobeh modrých (FPÖ) - opozičná lavica - vládna lavica - lavica obžalovaných". Aj podľa neho musí kancelár Kurz konať, konkrétne ukončiť koalíciu so slobodnými. Kogler predpokladá, že prokuratúra rýchlo začne preverovať možný prípad korupcie.