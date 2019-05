Fotoaparátom zachytil jedinečný moment: Mimoriadnu cenu Literárneho fondu získal Michal Svitok

Novinársku tvorbu ocenil tento týždeň v Bratislave Literárny fond (LF).

Mimoriadnu cenu LF za novinársku tvorbu v roku 2018 získal v kategórii novinárska fotografia Michal Svítok z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). Pri preberaní ocenenia poďakoval práve agentúre za to, že mu umožnila vycestovať na olympiádu, kde vznikla ocenená fotografia Rozhodca. Jej autor, ktorého vlani LF ocenil za sériu fotografií zo štrajku vo Volkswagene a rok predtým mu udelil výročnú cenu za fotografie zlatého medailistu z Ria Mateja Tótha, podľa poroty "dokázal svojím fotoaparátom zachytiť neopakovateľný moment v činnosti ľudí". Išlo o prácu hokejového rozhodcu, ktorý sa snažil objektívne posúdiť situáciu pri bránke.

Svítok sám označil ocenenú fotografiu za unikátny moment. Jeho starší a skúsenejší kolegovia mu tiež potvrdili, že také niečo ešte nevideli alebo veľmi dlho nevideli, čo dokázal rozhodca. "Vyskočil na bránku a visel tam nejakú sekundu, aby kontroloval situáciu, čo sa tam presne deje. Bol to zaujímavý moment, ale nečakal som, že tá fotografia bude mať až taký úspech," uviedol v rozhovore pre TASR k úspešnému záberu, ktorý vznikol počas hokejového zápasu USA - Slovensko na zimných olympijských hrách (ZOH) v Pjongčangu.

"Za TASR sme tam boli dvaja fotoreportéri, čo bola veľká pohoda, lebo konečne sme mali pokoj na tú pravú prácu, sústredili sme sa čisto na fotenie," spomína Svítok na ZOH 2018 v Južnej Kórei. "Človek nemusel jednou časťou mozgu rozmýšľať, kde má byť o päť minút. Jednoducho, mohol som si fotiť, vedel som, že na tento zápas mám plný čas a mohol som pokojne robiť to, čo viem," dodal k zápasu, v ktorom slovenskí hokejisti podľahli Američanom 1:2.

Rozhodcom, zvečneným na fotografii, ktorá získala ocenenie aj na 7. ročníku súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo a bola nominovaná na Czech Press Photo, je Kanaďan Oliver Gouin. Ten je hlavným arbitrom aj na aktuálnych majstrovstvách sveta (MS) v hokeji na Slovensku. Doteraz si zrejme nie je vedomý toho, ako ho Slovák svojím záberom preslávil. "Rád by som mu fotografiu venoval. Je na MS, ale základnú časť píska v Košiciach. Neviem, či príde do Bratislavy. Ak áno, veľmi rád by som sa s ním stretol," prezradil Svítok.

Širokospektrálny fotograf si podľa vlastných slov akcie nevyberá, nedáva prednosť športu, kultúre či politike. "Niekedy si človek povie - bude to nudná akcia, ale nakoniec sa môže stať, že sa tam udeje niečo zaujímavé, na úplne bežnej akcii nafotí niečo unikátne," myslí si 34-ročný novinár, ktorý sa nedávno vrátil z Washingtonu, kde mapoval prijatie premiéra SR Petra Pellegriniho u amerického prezidenta Donald Trumpa.

"Bola to zaujímavá skúsenosť ako celok. Už len tá cesta, bezpečnostné kontroly, samotný fototermín. Štýl práce amerických novinárov bolo tiež celkom zaujímavé vidieť a sledovať zblízka," hovorí Svítok, ktorý je od roku 2017 vedúcim obrazovej redakcie TASR. "Aj napriek tomu, že sme tlačová agentúra v malej krajine, chcel by som držať krok so svetovými agentúrami," uzavrel fotoreportér, ktorého tím sa už pripravuje na obrazové dokumentovanie volieb 2020 na Slovensku, ale aj na OH v Tokiu.