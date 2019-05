Razia na súkromnej klinike: V Kosove zatkli 4 podozrivých z obchodovania s ľudskými orgánmi

Kosovská polícia v piatok oznámila, že zatkla štyroch ľudí, vrátane dvoch žien, pre podozrenie z účasti na obchodovaní s ľudskými orgánmi.

Štvorica osôb je podozrivá z "ilegálnych transplantácií a obchodovania s ľudskými orgánmi a bunkami", uviedla polícia vo vyhlásení. Osoby zatkli vo štvrtok pri razii na súkromnej klinike v oblasti kosovského hlavného mesta Priština, citovala z policajného vyhlásenia tlačová agentúra AFP. Jedného zo štyroch podozrivých prepustili, ale traja zostávajú v 48-hodinovej väzbe.

Medzi zhabanými dôkazmi sa nachádzali kópie zdravotnej dokumentácie a ďalšie dokumenty. Ďalšie podrobnosti o prípade polícia neposkytla.

Polícia zatkla už v apríli dvoch lekárov a dve zdravotné sestry, ktorí pracovali na súkromnej klinike na predmestí Prištiny, a to pre podozrenie z podobných zločinov.

Vlani v máji súd v Prištine poslal do väzenia dvoch kosovských lekárov za odoberanie obličiek a za predaj týchto orgánov bohatým pacientom, pričom za každú dostávali až do 100 000 eur. Obaja lekári vykonávali operácie na darcoch obličiek, privezených do Kosova prevažne z Turecka, Ruska, Moldavska a Kazachstanu. Obličky im odobrali a predali pacientom, najmä Izraelčanom. Darcovia dostávali každý len po 15 000 eur.

Urológ Lutfi Dervishi a anestéziológ Sokol Hajdini dostali tresty odňatia slobody - prvý lekár na sedem a pol roka, druhý na rok. Na súde zaznelo, že obaja lekári spolu pracovali na klinike Medicus v Prištine v roku 2008. Polícia urobila razie na tejto klinike v roku 2008 po tom, čo Turek, ktorému odstránili obličku, skolaboval na prištinskom letisku, keď čakal na let naspäť do Istanbulu.