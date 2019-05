Černákovi to tam opäť padlo: Prezradil recept na najbližšieho súpera

Slovenskí hokejoví reprezentanti si po troch prehrách v sérii vylepšili chuť druhým víťazstvom na 83. majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach.

V piatkovom popoludňajšom zápase A-skupiny zdolali Francúzov 6:3 a v priebežnej tabuľke im patrí piata priečka so ziskom šiestich bodov. Druhý šampionátový triumf síce zverencov Craiga Ramsayho psychicky povzbudil, ale v postupovej hre o štvrťfinále sa nič nemení. Slováci musia uspieť v zostávajúcich dvoch súbojoch proti Britom aj Dánom a budú dúfať v zakopnutie niektorého z konkurentov.

Slovenskí hokejisti v dueli s Francúzskom od štrnástej minúty neustále viedli a zvyšovali svoj náskok. Výnimkou bola iba druhá polovica prostredného dejstva, počas ktorej poľavili a dovolili súperovi dvakrát skórovať. Vyrovnanie však nepripustili a v tretej časti hry napli sieť trikrát za sebou. "Sme radi, že sme si postrážili náskok, pretože za stavu 3:2 to s nami nevyzeralo najlepšie. Po prvom góle sa dostali Francúzi na koňa, potom skórovali aj v presilovke, ale v prestávke sme si niečo povedali. Gólom na 4:2 sme sa vrátili späť do zápasu a následne sme stretnutie zlomili na našu stranu. Po šiestom góle, keď súper striedal brankára, som už vedel, že neprehráme," hovoril Patrik Rybár, ktorý sa vrátil do slovenskej bránky prvýkrát od druhej tretiny zápasu s Kanadou. Proti Francúzom si pripísal sedemnásť úspešných zákrokov.

Po nevydarenom úseku hry v druhej tretine vrátil pokoj na slovenské hokejky obranca Erik Černák. Košický odchovanec sa presadil po šestnástich sekundách tretieho dejstva. "Nezdramatizovali to až tak, aby sme mali dôvod na paniku. Povedali sme si v šatni, aby sme sa vrátili k hre z prvej tretiny a napokon sme splnili predstavu trénera. Myslím si, že slovenskí a najmä košickí fanúšikovia si zaslúžili víťazstvo, pretože nás aj v ostatných zápasoch povzbudzovali počas celých šesťdesiatich minút. Sme preto radi, že sme dosiahli šesť gólov a mohli sme potešiť priaznivcov," uviedol bek Tampy Bay Lightning, ktorý si pripísal tretí presný zásah na šampionáte a dovedna nazbieral už päť bodov. "Cítim sa sebavedomo, snažím sa strieľať, prihrávať a niečo vymýšľať. Som rád, že mi to opäť padlo, pomohol som mužstvu k víťazstvu a musím v tom pokračovať."

Zápasový program majstrovstiev sveta je neúprosný a Slovákov už v sobotu o 20.15 h čaká šiesty duel v rámci základnej skupiny. V Steel aréne vyzvú outsidera turnaja z Veľkej Británie. "Budeme hrať druhý zápas v priebehu dvoch dní, čo určite nebude ľahké a budeme to v cítiť v nohách. Musíme hrať naďalej zodpovedne, tlačiť sa do bránky a výsledok príde," prezradil Černák recept na najbližšieho súpera, s ktorým sa slovenskí hokejisti stretli začiatkom mája v príprave a zvíťazili 6:1. "Nechcel by som to porovnávať so zápasom v Poprade, vtedy nám chýbala zohratosť. Briti budú určite nepríjemní, ale ak nadviažeme na predchádzajúce výkony z MS, mali by sme to zvládnuť," dodal 21-ročný zadák.