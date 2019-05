Zajac od majstra gýča pokoril svetový rekord: Zistíte, koľko za sochu vysolil kupec, budete ohromení

Dielo Jeffa Koonsa (64) s názvom Zajac vydražil anonymný kupec v New Yorku za astronomickú sumu 81 miliónov eur.

Doteraz ešte nikdy nikto nezaplatil tak veľa peňazí za dielo žijúceho umelca, Koons má teda na svojom konte svetový rekord.

Odborníci ocenili sochu Zajac od Jeffa Koonsa (64) na 44,6 mil. eur, no ich odhad im akosi nevyšiel. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dielo pripomínajúce nafukovacieho zajačika z balónikov totiž v newyorskom aukčnom dome Christie´s vydražili za závratných 81,3 mil. eur. Kontroverzný umelec Koons si určite nikdy nepomyslel, že raz bude prepisovať históriu. Kritici ho označujú za majstra gýča.

Zajaca z ušľachtilej ocele vysokého 104 cm vytvoril umelec v roku 1986. Je jedným z troch diel obdobného charakteru. Zajac je považovaný za jeden z najpozoruhodnejších artefaktov 20. storočia.

Táto socha bola súčasťou zbierky vydavateľa Samuela Irwinga Newhousa († 90). Kupec je síce anonymný, no podľa The New York Times ju mal kúpiť obchodník a zberateľ gýču Robert Mnuchin (90).

Otvoriť galériu Rabbit Zdroj: getty images

Rabbit1986104,1 x 48,3 x 30,5 cm