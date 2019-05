Podľa Trumpa je dobré, keď je Irán z politiky USA zmätený: Aspoň nevie, čo si má myslieť

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že je "dobré", ak je Irán zmätený z politiky Spojených štátov.

Trump v tweete kritizoval médiá za "falošné a veľmi nepresné informovanie o Iráne". Podľa jeho názoru má však takéto informovanie aj jeden pozitívny účinok. "Aspoň Irán nevie, čo si má myslieť, a to môže byť v tomto bode naozaj veľmi dobrá vec!" napísal prezident na Twitteri, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Biely dom vysiela v posledných dňoch zmiešané signály a početné americké médiá prinášajú správy, že v Trumpovom kabinete prebieha vnútorný zápas o to, aký tvrdý má byť nátlak na Irán, zarytého nepriateľa Washingtonu. Trumpova administratíva nariadila stiahnutie svojho diplomatického personálu z Iraku, zostať majú len tí najnevyhnutejší pracovníci. Ako dôvod uviedla hrozby, ktoré predstavujú iracké ozbrojené skupiny podporované Iránom. USA dokonca vyslali do Perzského zálivu lietadlovú loď a ťažké bombardéry B-52, aby boli pripravené odpovedať na prípadný útok, ktorý by bol namierený proti americkým záujmom alebo spojencom v danom regióne.

Podľa amerických médií Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton, známy ako "jastrab" a zástanca sily, presadzuje tvrdý prístup k Iránu, ale ostatní v administratíve sa tomu vzpierajú. Samotný Trump nedávno vyhlásil, že musí Boltona "mierniť". Trump vo štvrtok na otázku americkej spravodajskej stanice CNN, či bude vojna s Iránom, odpovedal: "Dúfam, že nie." Koaliční partneri USA v Iraku tento týždeň už skôr tvrdili, že tamojší stupeň hrozby sa nijako výrazne nezvýšil. Okrem toho členovia Kongresu požiadali o oboznámenie sa s informáciami, ktoré viedli administratívu k zreteľným prípravám na možný konflikt.