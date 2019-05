Z Hollywoodu hlásia novinku: Bena Afflecka v úlohe Batmana nahradí hviezda z filmu Twilight

Hlavného hrdinu filmu Batman, ktorý dorazí do kín o dva roky, už nestvárni herec Ben Affleck (46), ale jeho mladší kolega Robert Pattinson (33). Ten sa blysol vo filme Harry Potter, ale najmä ako upír v ságe Twilight.

Ben Affleck si zahral Batmana trikrát, no táto rola mu akosi nesadla. Vždy si odniesol poriadnu dávku kritiky. V januári preto vyplávalo na povrch, že režisér sa obzerá po nejakom mladšom hercovi, ktorý by ho na poste superhrdinu nahradil.

Dlho sa špekulovalo o tom, kto by zamaskovaného ochrancu mesta Gotham mohol stvárniť, no herec Robert Pattinson nikomu nenapadol. Podľa portálu Variety si však nového Batmana zahrá práve on.

Roberta najviac preslávila rola upíra Edwarda Cullena vo filmovej ságe Twilight. Tieto filmy však oslovili najmä ženské publikum a do pamäte kritikov sa zapísali ako totálne klišé. Odvtedy sa však Robert poriadne posunul a zapracoval na sebe. Dokazuje to aj fakt, že režisér si vybral spomedzi mnohých hercov na rolu Batmana práve jeho.

Benjamin Geza Affleck

Dátum narodenia: 15. august 1972, Berkeley

Filmy: Batman vs. Superman, Liga spravodlivých, Daredevil, Zamilovaný Shakespeare, Na odstrel

Manželka: 2005 – 2018 herečka Jennifer Garner (47), s ktorou sa rozviedli pre jeho neveru

- Viackrát absolvoval protialkoholické liečenie

Majetok: 116 miliónov eur

Robert Pattinson

Dátum narodenia: 13. máj 1986, Londýn

Filmy: Twilight, Harry Potter, Voda pre slony, Nezabudni na mňa

- Pri nakrúcaní ságy Twilight sa dal dokopy s herečkou Kristen Stewart (29). Randili spolu dva roky, no potom sa na verejnosť dostali fotky, na ktorých ho podvádza. Hneď na to sa rozišli.

Majetok: 90 miliónov eur