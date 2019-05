Test záhradných nožníc: Stojí za to priplatiť si, alebo dobrú prácu odvedú aj výrobky za pár eur?

Máte záhradu? Akiste sa neviete dočkať, kedy sa v nej začnete prplať.

K základnej výbave dobrého hospodára patria aj záhradné nožnice a práve na tie si posvietil český spotrebiteľský magazín dTest. Lacné i drahé modely rozdali profesionálnym záhradníkom, ktorí ich vyskúšali pri strihaní mäkkých stoniek a drevených vetvičiek a ohodnotili, ako sa im s nimi narábalo.

Väčšina otestovaných modelov dopadla dobre, dokonca veľmi dobre. Z tých, ktoré môžete kúpiť v kamennom obchode na Slovensku, si najlepšie viedli nožnice značky Felco 2. Ich nevýhodou je len to, že stoja 45 eur. „Ale podľa testujúcich sú po všetkých stránkach kvalitné a ich ostré hrany prechádzajú materiálom rýchlo a čisto,“ tvrdí Vanda Jarošová z dTestu.

Za kvalitu sa platí. No to neznamená, že si nemôžete dovoliť kvalitné záhradné nožnice. Dobré modely kúpite aj za 10 eur a zlé nie sú ani OBI záhradnícke nožnice bypass, ktoré stoja len 2,59 eura. Z tých lacných najhoršie dopadli Amboss nožnice.

„Záhradníci ich označili ako nepohodlné a dobre nehodnotili ani čepele, ktoré stonky a vetvičky skôr trhajú či drvia, než režú. To môže byť problém – keď nie je rez čistý, ľahšie sa do rastliny dostane infekcia,“ dodáva Jarošová.

Dobrá rada

Pri výbere záhradných nožníc je okrem kvality strihu dôležité aj to, aby vám dobre padli do ruky. Ak to je možné, pred tým než si vyberiete, si ich osobne vyskúšajte.

Ako ich ošetrovať

- miazga alebo iné nečistoty môžu časom blokovať pružinu a spôsobiť koróziu čepele a ďalších kovových častí

- najlepšie urobíte, keď nožnice po každom použití očistíte a dobre osušíte

- nenechávajte nožnice dlho mokré a pravidelne ich ošetrujte vhodným olejom

- udržujte nožnice ostré, naostrite ich vždy, keď si všimnete, že nestrihajú čisto, s tupými sa ťažko strihá a ešte poškodíte rastliny