Jana chcela oznamom na lekárni pomôcť pacientom: Snaha o nezištnú pomoc sa proti nej škaredo obrátila

Na sociálnej sieti sa objavila prekvapujúca výzva ľuďom. Nepotrebnú posteľnú bielizeň a iné veci môžu darovať pacientom nemocnice s poliklinikou v Revúcej.

Po negatívnych, ale aj pozitívnych reakciách sa ozvala lekárnička, ktorá tento oznam o zbierke vyvesila na svoju lekáreň. Vedenie nemocnice sa od toho dištancuje. Po internete koluje fotka s oznamom na dverách, ktorý vyzýva ľudí pomôcť. „Ak máte doma nepotrebnú posteľnú bielizeň alebo akékoľvek nepotrebné predmety, ktoré môžu byť užitočné pre pacientov v nemocnici v Revúcej, prosím, prineste ich k nám,“ píše sa v ozname.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Nový Čas však zistil, že túto výzvu nezverejnila nemocnica. O nezvyčajnej forme pomoci sa v nej dozvedeli náhodou, keď im dobrosrdečná pani doniesla nepotrebné veci. Vedenie nemocnice zistilo, že za oznamom, ktorý nie je na spomínanom zdravotníckom zariadení, ale na lekárni v Tisovci, je jej majiteľka Jana Strinková. „Oznam je na mojej prevádzke lekárne Tisovec a nie preto, že si to žiadala nemocnica, ale z môjho presvedčenia,“ priznala lekárnička s tým, že starší ľudia sa často pýtajú, kam s nepotrebnými vecami.

„Tak dobrým ľuďom napadla táto myšlienka, je to prvýkrát po roku, čo sa niekomu nepáči, že chcú ľudia prispieť na dobrú vec,“ doplnila. Nemocnica sa pomoci nebráni, predmety však musia byť nové a v obale. Treba aj spísať preberací protokol.

Nie je to naša iniciatíva

Janette Hrbálová, riaditeľka nemocnice

Otvoriť galériu Janette Hrbálová, riaditeľka nemocnice Zdroj: nspra

Vedenie nemocnice sa dištancuje od tohto oznamu. Iniciatíva nevyšla od nás. Do 11. mája nás nikto nekontaktoval s otázkou: Potrebujete do nemocnice posteľnú bielizeň? Až keď bol zverejnený tento oznam, začali prichádzať otázky: Aj ja by som pomohla. Keď niekto má záujem nezištne pomáhať, ani vo sne mu nenapadne, že sa to môže otočiť proti tomu, komu chcel svojím dobrým úmyslom pomôcť.